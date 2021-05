加拿大「露鳥議員」講不聽　又全裸開視訊會！這次還在鏡頭前小便

▲加拿大議員4月才被爆,全裸開視訊會議。(圖/翻攝自推特)



記者王佩翊/編譯

加拿大議員阿莫斯(William Amos)4月才因在視訊會議中裸體現身遭到批評,當時他辯解自己並未意識到攝影鏡頭是開啟的狀態,並承諾不會再犯,如今時隔才1個月他又再度發生相同失誤。這次他不只在視訊會議中全裸,甚至還在視訊開啟的狀態下,對著杯子小便,讓同在線上的其它會議成員看傻眼。

根據加拿大媒體CP24報導,加拿大眾議院26日晚間舉行了一場線上會議,然而在會議中,阿莫斯衣不蔽體,不但全裸入鏡,甚至還在會議進行期間,拿起一個杯子就在視訊鏡頭前小便。然而他卻不知道這一切全都被視訊鏡頭拍了下來。

阿莫斯27日隨即針對此事道歉,他在推特上發表聲明稱,「我沒有意識到自己的視訊鏡頭開啟,就在會議中小便,對於這個舉動,我感到很羞愧。儘管這是偶發的事件,但我知道是完全不能被接受的,對此深感抱歉。」

儘管如此,阿莫斯的道歉還是不被外界接受,原因就是因為早在4月14日他就已經在某次議會的視訊會議中全裸出境,當時會議截圖畫面還在網路上瘋傳,引發國際笑話。當時阿莫斯雖然道歉,但他也聲稱,當天正好慢跑完要回來換上工作服,且並未注意到視訊鏡頭開啟,並承諾之後會在會議時穿著正式服裝,然而很顯然的,他並未做到。

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi