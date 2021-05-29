馬來西亞單日飆8千確診！宣布6月「全面封城」　民眾清晨瘋擠市場

▲馬來西亞當局28日宣布，6月起進行為期2周的全面封鎖，圖為吉隆坡5月11日的空曠街景。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於28日宣布，全國將從6月1日至14日實行「全面封鎖」，所有非必要的商家與經濟活動都必須關閉，引發人們對疫情失控的擔憂，採購人潮湧現。此前，馬來西亞28日新增8290例確診報告，是疫情爆發以來首次突破8000人大關。

綜合美聯社與路透社報導，馬來西亞5月12日至6月7日實施全國行動管制令「MCO 3.0」，停課不停班，禁止社交群聚與非必要的跨縣移動，但自開齋節以來，疫情持續失控，單日確診19日首次突破6000人，而28日更是連續第4天創新高，報告了8290例確診、61人死亡。累計確診約55萬例、死亡人數2552人。

▲馬來西亞新冠疫情嚴重，穿著防護裝備的穆斯林神職人員在死亡病患葬禮中進行祈禱。（圖／路透）

首相慕尤丁於28日宣布，病例激增導致全國醫療量能日益下降，自6月起將實施「全面封鎖」至6月14日，除了必要的經濟與服務業之外，所有營業場所都必須關閉，若屆時疫情減緩才會逐步放寬限制。慕尤丁也說，未來幾周將加速疫苗接種，努力實踐群體免疫，建議民眾待在家中、遵守規範，打破病毒傳播鏈。大馬擁有3300萬總人口，迄今僅約170萬人接種至少1劑疫苗。

然而，根據馬來西亞《中國報》指出，首都吉隆坡與雪蘭莪州民眾即使早已有過「封城」的經驗，當地許多市集與早市29日清晨5時仍然出現排隊人潮，人數突破百人，部分市場更由於人數過多，需進行入場車輛管制，更有警方前來駐守並指揮交通。

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