紐時：台灣望天祈雨！水價卻是亞洲最低　民眾嘆「每滴水都用2次」

▲台灣面臨數十年來最嚴重乾旱,日月潭乾裂見底。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

美國主流媒體《紐約時報》27日刊出以「台灣祈雨,急於節約用水」(Taiwan Prays for Rain and Scrambles to Save Water)的報導,其中提到台灣部分湖泊與水庫幾乎快乾涸了,限水措施迫使民眾改變生活方式,現在,許多台灣人都在仰望著天空,祈求降雨。

▲台中德基水庫今年頻創歷史新低水位。(圖/記者游瓊華攝)

根據《紐約時報》報導,台灣面臨半個多世紀以來最嚴重的乾旱,最近幾周情況加劇,主要水庫幾乎耗盡。地球暖化讓襲擊台灣的颱風強度增加、數量降低,去年創下1964年來首次沒有颱風登陸台灣的紀錄,今年降雨量更遠低於正常水準,尤其是在擁有280萬人口的第二大城台中市在內的中部地區。氣象預測,若29日降下暴雨,缺水可能開始緩解,但截至28日,2座中部主要水庫水位徘徊在1到2%之間。

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形,日管處動員開始清運。(圖/民眾提供)

報導稱,為了抗旱,政府一直從水井和海水淡化廠取水,在水庫上方燃放增雨焰劑,停止灌溉面積接近紐約市大小的農田,更嚴厲限制供水,在受災嚴重地區自4月以來自來水每周被切斷2天,部分居民甚至在有水的日子水壓也很低。官員表示,如果周末的強降雨沒有實現,限水措施將從下周二開始變得更嚴格。

台灣大學環工所駱尚廉教授表示,目前的限水措施是必要的,部分原因是民眾用水量太大。據2019年數據,台中每人每日用水量為283公升;台北為332公升;歐洲僅144公升;美國則為310公升。駱尚廉說,台灣的用水量相對較高可能是因為水價過低,考量近年來氣候極端,水資源政策已經成為需要重新規劃的事項。惠譽國際(Fitch Ratings)數據顯示,台灣水價是在亞洲最低的幾個國家之一。

▲經濟部水利署人員把握降雨機會,於水庫啟動人工增雨作業。(圖/經濟部提供)

報導指出,提高水價在政治上是敏感的,水利署目前沒有漲價計畫。如今許多台灣人都在仰望天空,祈求下雨。台中水利官員在寺廟舉行祈雨儀式,這是1963年來的第1次。住在台中的55歲林女士說,以前水用得太多了,她必須適應新的常態,雖然已經不洗車了,但仍需要洗東西,只是現在每一滴水都要用2次,「極端氣候是不可逆的,養成節約用水可能只是在為未來頻繁乾旱做準備。」