紐時：台灣望天祈雨！水價卻是亞洲最低　民眾嘆「每滴水都用2次」

▲台灣面臨數十年來最嚴重乾旱，日月潭乾裂見底。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國主流媒體《紐約時報》27日刊出以「台灣祈雨，急於節約用水」（Taiwan Prays for Rain and Scrambles to Save Water）的報導，其中提到台灣部分湖泊與水庫幾乎快乾涸了，限水措施迫使民眾改變生活方式，現在，許多台灣人都在仰望著天空，祈求降雨。

▲台中德基水庫今年頻創歷史新低水位。（圖／記者游瓊華攝）

根據《紐約時報》報導，台灣面臨半個多世紀以來最嚴重的乾旱，最近幾周情況加劇，主要水庫幾乎耗盡。地球暖化讓襲擊台灣的颱風強度增加、數量降低，去年創下1964年來首次沒有颱風登陸台灣的紀錄，今年降雨量更遠低於正常水準，尤其是在擁有280萬人口的第二大城台中市在內的中部地區。氣象預測，若29日降下暴雨，缺水可能開始緩解，但截至28日，2座中部主要水庫水位徘徊在1到2%之間。

▲乾旱導致日月潭沉積廢棄物現形，日管處動員開始清運。（圖／民眾提供）

報導稱，為了抗旱，政府一直從水井和海水淡化廠取水，在水庫上方燃放增雨焰劑，停止灌溉面積接近紐約市大小的農田，更嚴厲限制供水，在受災嚴重地區自4月以來自來水每周被切斷2天，部分居民甚至在有水的日子水壓也很低。官員表示，如果周末的強降雨沒有實現，限水措施將從下周二開始變得更嚴格。

台灣大學環工所駱尚廉教授表示，目前的限水措施是必要的，部分原因是民眾用水量太大。據2019年數據，台中每人每日用水量為283公升；台北為332公升；歐洲僅144公升；美國則為310公升。駱尚廉說，台灣的用水量相對較高可能是因為水價過低，考量近年來氣候極端，水資源政策已經成為需要重新規劃的事項。惠譽國際（Fitch Ratings）數據顯示，台灣水價是在亞洲最低的幾個國家之一。

▲經濟部水利署人員把握降雨機會，於水庫啟動人工增雨作業。（圖／經濟部提供）

報導指出，提高水價在政治上是敏感的，水利署目前沒有漲價計畫。如今許多台灣人都在仰望天空，祈求下雨。台中水利官員在寺廟舉行祈雨儀式，這是1963年來的第1次。住在台中的55歲林女士說，以前水用得太多了，她必須適應新的常態，雖然已經不洗車了，但仍需要洗東西，只是現在每一滴水都要用2次，「極端氣候是不可逆的，養成節約用水可能只是在為未來頻繁乾旱做準備。」