救星來了！全國最速機械手臂核酸檢測儀　1天能驗2000人檢體

▲台最快速的核酸檢測儀器，每日可檢驗逾2000支PCR檢體。（圖／聯新醫院提供）

記者楊熾興／桃園報導

由於疫情擴大延燒，國內各篩檢站大排長龍。聯新國際醫院率先引進全台最快速的核酸檢測儀器，每日可檢驗高達2000支以上檢體，等於是一般人工執行的20倍，大幅超越其他醫院的檢測數目與效能，結合快速且精準的自動化檢測平台，為在地民眾與桃園國際機場出入境旅客做好防疫守護把關。

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▲快速提供疑似症狀或高風險民眾之篩檢、出入境核酸檢測報告需求。（圖／聯新醫院提供）

為因應龐大的採檢需求，聯新國際醫院與大江生醫合作，今年2月領先裝設全國第一台核酸檢測儀器；後續第二台設置在疾管署昆陽實驗室，第三台即將組裝送往新北市。全台最快速的核酸檢測儀器是由國人自主研發，將檢測流程以機械手臂全程自動化，檢測速度較原有程序快10倍，一天檢測量可達2000份以上檢體。

聯新國際醫院陳雅萍主任表示，過去病毒核酸檢驗需耗費大量的專業人力，以人工操作進行試管檢體採驗。聯新國際醫院導入自動化檢測平台，可以縮短時程，有效節省人力，讓醫護人員可以投入更多其他醫療服務。

採檢服務包括疑似症狀或高風險民眾之篩檢、出入境核酸檢測報告需求，以及所有住院病人之採檢。隨著疫情日趨嚴峻，檢驗量能也日益重要，聯新國際醫院將全力啟動醫療能量，協助政府與民眾齊心抗疫。

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