全台本土確診地圖曝！新北+224例「飆破3千」　本島剩2地個位數

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增320例本土個案，另有166例校正回歸，確診個案中新增21例死亡。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，曝光目前本島各縣市皆有確診個案，新北市更是突破3千名確診，僅2外島，澎湖縣及金門縣仍維持0確診。

▲0529全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

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指揮中心表示，今日新增之320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年5月7日至5月28日。另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

▲0529單日新增確診地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心指出，綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為台北市168例，台中市33例，桃園市19例，基隆市14例，台東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。

其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。相關疫情調查持續進行中。

全台今年已累計 7806 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 3118 人

台北市 2503 人

基隆市 116 人

桃園市 292 人

新竹市 15 人

新竹縣 19 人

苗栗縣 11 人

台中市 114 人

南投縣 15 人

彰化縣 135 人

雲林縣 11 人

嘉義縣 5 人

嘉義市 7 人

台南市 26 人

高雄市 45 人

屏東縣 27 人

宜蘭縣 66 人

花蓮縣 25 人

台東縣 13 人

連江縣 3 人