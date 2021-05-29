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比利時駐韓大使受陸籍夫人掌摑案波及　今夏離任

▲比利時駐韓大使夫人掌摑南韓女店員。（影／翻攝自YouTube／YTN news）

文／中央社記者廖禹揚首爾28日專電

比利時駐韓國大使夫人4月在服飾店掌摑店員，遭韓國警方立案調查，之後又因不放棄外交豁免權引發民眾反彈，比利時駐韓大使館今天表示，外交部決定今年夏天解除駐韓大使職務。

出生於中國的比利時駐韓大使夫人相雪秋4月初在首爾龍山區一家服飾店因不滿被誤會偷竊而掌摑店員，遭警方立案調查，消息傳出後引發韓國社會反感，後續因相雪秋聲稱住院而延後接受調查，以及可能因外交豁免權無法對其開罰等，受到強烈抨擊。

比利時駐韓大使館今天再次透過臉書（Facebook）發表對此立場，表示比利時外交部確認相雪秋在出院後，已親自向兩名受害店員私下會面並道歉；同時，在警方要求下，相雪秋放棄外交豁免權，將在健康狀況許可下全力配合警方調查。

▲▲比利時駐韓大使夫人掌摑南韓女店員。（圖／翻攝自推特）

▲比利時駐韓大使夫人掌摑南韓女店員。（圖／翻攝自推特）

不過，就韓聯社向韓國外交部官員確認結果，比利時政府所稱「放棄外交豁免權」僅限於接受警方調查的部分，並不代表會接受法院審判等司法程序。

此外，比利時駐韓大使館聲明中提到，大使萊斯庫耶（Peter Lescouhier）赴任至今3年，在這次風波之下難以繼續順利執行大使職務，比利時副總理兼外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）決定結束萊斯庫耶的任期，考量相雪秋後續接受調查等因素，萊斯庫耶夫婦預計在今年夏天返回比利時。

今年恰逢兩國建立雙邊關係120週年，威爾梅斯與比利時政府也藉聲明就雙方基於堅定政治與經濟連結的長久友誼表達重視。

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