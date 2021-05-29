英國批准嬌生COVID-19疫苗　「只需施打一劑」接種添生力軍

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

文／中央社



英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）28日宣布，英國批准只需施打一劑的嬌生2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示：「這使得英國大為成功的疫苗接種計畫獲得進一步助力。疫苗接種已使英國1萬3000多條人命免於喪生。這也意味我們如今已有4款經批准的安全有效疫苗，來協助保護人民對抗這個可怕病毒。」

韓考克還說，英國政府希望只需施打一劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗「將在未來幾個月扮演重要角色」。由於擔憂所謂印度變異病毒疫情升溫，英國年輕人紛紛加入接種疫苗行列。

法新社報導，英國已訂購2000萬劑嬌生疫苗。而根據一份美國試驗，這支疫苗對中度至重度感染防護力達72%。

不過，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）4月表示，鑒於美國出現接種嬌生疫苗後發生血栓案例，這款疫苗應在產品說明中加入警語，警告可能發生罕見的血栓併血小板低下症。

截至目前英國已施打6200多萬劑疫苗，主要使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的產品；另外英國也已批准美國莫德納公司（Moderna）的疫苗。