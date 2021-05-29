輕症灌爆醫院！網提議「慈濟靜思堂」隔離　鄉民讚：聰明耶

▲慈濟靜思堂大多擁有廣大的室內空間，就有網友提議是否可以提供做為輕症隔離場所 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣連續13天本土病例破百，北部的醫療量能已經被輕症患者灌爆，即使部分輕症患者已經送往防疫旅館，還是無法緩解醫院的壓力，對此有網友在PTT發文提問表示，是否可以在「慈濟靜思堂」隔離，被許多網友熱烈討論，覺得似乎可行。

原PO在PTT八卦板發文表示，各地靜思堂這麼大，腹地超大，現在也不能進行宗教活動，能不能請政府協商借來用？，用來隔離新冠輕症患者，而且宗教場合有安撫人心的作用，覺得可以有討論空間，「放回家裡實在是開玩笑」。

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網友在推中回應表示，「聰明耶」、「你是天才」、「說不定真的可以」、「我覺得他們不會拒絕吧」、「讚耶！慈濟這次該主動點 還是會不捨得呢？」、「危難避難用的。但你衛福部要講啊！」、「好，這應該就是它原本的目的吧」

▲網友認為，關鍵其實不在慈濟，而是政府是否願意拉下面子，改造類似的空間收治。圖為香港版方艙醫院。（圖／路透社）



但也有人認為，「中央會考慮一下，畢竟很丟臉」、「你慈濟自己要去跟衛福部申請啊！」、「我不覺得慈濟會靠背，但他肯定提供素食」、「不行進去都要吃香積（素食）病患會變鯛民」、「同樣，該問的不是慈濟，是問問中央... 」、「簡單說，政府不會想弄成這樣不只打臉自己之前說的，還非常丟臉」、「你叫他蓋組合屋還比較快，是政府不想落到方艙醫院的口實吧，不然台灣又不缺體育館，南港展覽館就夠大」。

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