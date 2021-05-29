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5招把興趣進化成理想收入「熱情不是空降的天賦」

薪水少得可憐？現在從事的職業並非自己的興趣？排山倒海而來的工作量讓你無法完成真正想做的事嗎？想實現「理想生活」不一定得擁有巨額財富或地位，而是「每天做自己喜歡的事情，把喜歡的事情做成工作」。不過，究竟要怎麼開始呢？

熱門Potcast節目《佐編茶水間》的創辦人「佐依Zoey」從一位視覺設計師，轉而以電腦維生、到處流浪的數位遊牧民族，在網上分享許多與遠距工作、品牌經營等內容，而今日編輯整理了Zoey曾經在《工作必須有錢有愛有意義》一書中分享的「5招把興趣進化成理想收入」，若你也想創造出不在菜單上的工作選項，離理想生活更近一點，這篇文章或許可以給你點啟發哦！

1.擺脫二選一的思維

考上好學校就能找到好工作？想要賺錢只能工作？工作與興趣只能兼顧一邊？我們習以為常地認為只要達成A就能獲得B，卻忘了回過頭想想B背後的目的與期望，甚至也不曾去思考如果想達成B只能透過A嗎？

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「這個社會灌輸我們太多二選一的思維，彷彿有了A就會失去B」最常有職場人發問「高薪但不喜歡的工作 vs. 低薪但喜歡的工作」該怎麼選？但Zoey認為人生不是簡單的選擇題或是非題就能找到答案的，你得先相信自己可以創造雙贏的選項。（找不到高薪又喜歡的工作，那就自己創造！）

2.設定人生預設值：成長思維

剛開始，職場人肯定也會像無頭蒼蠅一樣，不知道自己真正的興趣是什麼？甚至找不到工作除了賺錢以外的意義？面對這類常見的問題，Zoey建議「將成長心態設定為思維預設值」，當你認為一件事不可能時，可能是因為你對它的接觸不深，或者沒有看過類似的案例。

擁有「成長心態」將會發現以前從未注意過的熱情，面對未知的事你不會一開始就自我否定，反而是想著「好像很有趣」、「那就試試看吧」、「也許我可以成為先例也說不定呢！」等正面思考。（打造一份有錢又有興趣的工作，我也能辦到！）

3.先廣而後深的興趣

在《工作必須有錢有愛有意義》一書中編輯最愛的一段話為「熱情不是空降的天賦，找不到熱情的原因是因為嘗試得不夠多、不夠深、時間不夠長。」要想找到熱愛的事，首先你得先水平式地廣泛探索。

就如同Zoey舉小孩抓周為例，形形色色的玩具（工作）擺在眼前，你至少得先踏出第一步、拿起其中一樣東西把玩一陣子，才能確定是否喜歡它。如果喜歡你就會多玩一陣子，甚至玩出心得，如果不喜歡你也會知道要挑下一個，所以還不知道方向的職場人也別氣餒，保持對凡事的好奇、培養先廣而後深的興趣吧！

4.提供價值提早變現

當你有了穩定的興趣，也開始磨練此技能，你一定會想著那要等到什麼時候才能變成一份工作或收入？想要用興趣替工作加薪，首先你得先提供「對他人有利」的價值。

Zoey在書中也提及了4個類別參考：彙整者（整理內容，幫助他人省時）、紀錄者、分析者、傳播者。若想為自己的技能、興趣找到變現管道，各位職場人可以採用換位思考法：如果你自己是顧客，會因為什麼原因而買單呢？

5.打造穩定現金流的5要素

不希望理想的生活只是曇花一現的話，就得穩定地把興趣兌現，其中比較常見的方法有個人品牌、自由工作室、微型創業等（當然，你一定也能找出其它適合自己的方法），而Zoey在書中針對上述這三個方向也提出了5個需注意的要素，分別為：核心技術與願景、定位、獲利、流量（銷量）、行銷曝光。

假設今天你的興趣在市場上沒有對應的工作，或許你可以試著創造一份，當你想把這份興趣變成穩定來源或額外收入，而上述5個元素能幫助你系統化，尤其是行銷曝光相當重要，在這資訊爆炸的時代，懂得主動推銷（推薦）自己的人肯定能早一步獲得機會。

如果你也想要把喜歡的事變成工作、副業，每天都迫不及待想起床工作實現理想生活，那麼你可以參考《工作必須有錢有愛有意義》一書，或者到佐依Zoey的部落格《理想生活設計》看更多哦！

Source：《工作必須有錢有愛有意義》Zoey佐依@Facebook

【延伸閱讀】

4種增加收入的方法，與其苦談薪水不如改變自己

自嘲理科宅男「陳威宇」勇闖LVMH國際舞台，首創動態美妝保養品牌iCi｜職人專訪

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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