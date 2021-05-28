日本擬捐AZ疫苗助台抗疫　日媒曝：出現副作用可能要負責！

▲日本有意將不開放國內施打的AZ疫苗送給台灣，卻因為害怕疫苗引發血栓問題而不敢貿然行動。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣本土疫情升溫引發國際關注。與台灣友好的日本，有意為台灣提供部分AZ疫苗，以協助台灣度過難關。儘管此舉深獲日本網友們「舉雙手贊成」，但據日媒指出，如果日本真的提供疫苗給台灣的話，那麼因為接種疫苗而衍生出來的健康狀況，也得由日本來負責，因此日本政府目前不敢貿然行動。

綜合《每日新聞》等日媒報導，日本目前已向生產AZ疫苗的阿斯利康藥廠簽訂1年1.2億劑疫苗的合約，且該藥廠也已獲日本政府批准，在境內生產9千萬劑疫苗。然而，由於最近AZ疫苗在國外發生多起血栓副作用案例，因此政府暫時不在國內開放施打AZ疫苗。

據《產經新聞》引述多名政府、自民黨內部人士消息報導，如今台灣本土疫情持續蔓延，卻無法獲得預期的疫苗量，因此日本政府基於日台互助原則，開始協議提供疫苗給台灣，其中已鎖定AZ疫苗。

《每日新聞》指出，日本政府決定為台捐贈疫苗的舉動「似乎有與中國對抗的意圖」，但根據日本與AZ藥廠簽訂的合約，如果日本真的提供疫苗給台灣，那麼因為接種有血栓疑慮的AZ疫苗，而衍生出來的健康損害，也必須由日本負起責任，因此政府不敢貿然行動。

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