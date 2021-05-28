快訊／日本「9都道府縣」緊急事態再延長！6／20與沖繩同時解禁

▲日本拍板延長9個地區的緊急事態宣言。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情持續升溫，其中東京與大阪地區最為嚴重，如今眼看進入緊急事態的9個都道府縣就要於31日解禁，疫情卻仍然嚴峻，日本政府決定延長至6月20日，與沖繩同步解禁。目前由專家組成的分科會已經認同當局這項決定，政府28日晚間召開對策本部會議正式拍板定案，7時由首相菅義偉親自說明。

根據《日本放送協會》報導，目前日本的東京、大阪、北海道、愛知、兵庫、京都、岡山、廣島、福岡以及沖繩等10個都道府縣皆處於緊急事態，其中除了沖繩是到6月20日以外，其餘9個地區31日便會解禁。然而如今日本疫情仍不見緩，為了防止疫情持續擴大，日本政府決定將9個地區的緊急事態一併延長至6月20日。

經濟再生擔當大臣西村康稔28日上午已經向分科會的專家報告此項決定，並獲得同意，此後也分別前往國會報告，稍早政府內部舉辦對策本部會議，決定延長緊急事態一案。首相菅義偉將會於台灣時間7時正式對外說明。

另一方面，西村康稔表示，「在防止重症化上，疫苗接種將成為關鍵。針對變種病毒，目前已經有多項報告證實，輝瑞疫苗不管是對英國變種還是印度變種，都有一定效用。政府將致力於加速接種，希望盡快完成老年人疫苗施打。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防疫宅在家怎麼能沒有Switch！限時快閃特價

