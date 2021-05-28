快訊／日本6月給台灣AZ疫苗　日外相首度回應！

▲日本政府首度針對提供台灣疫苗一事做出回應。（示意圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本《產經新聞》28日獨家報導，基於台日的互助關係，政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月便可以實現。日本外務大臣茂木敏充稍早也公開回應，在確保國內民眾皆能施打到疫苗的前提下，願將多餘的疫苗分配給其他國家與地區，同時提到將針對提供疫苗給台灣一事進行商討。

根據《日本放送協會》報導，台灣自5月中爆發本土疫情，情況急速惡化，疫苗接種成為當今重要課題，然而目前台灣能夠取得的疫苗量少之又少。日媒《產經新聞》28日獨家引述政府、自民黨內部消息人士報導，日本當局打算要將取得的部分AZ疫苗分配給台灣，以解決燃眉之急。

對此，日本外務大臣茂木敏充28日在記者會上表示，「有效地確保疫苗被安全分配到所有國家與地區是非常重要的事。」同時他也提到，在能確保日本國民分配到疫苗的情況下，願意將多餘的疫苗提供給其他國家與地區。

不僅如此，茂木敏充還說道，「台灣在311大地震時，快速地募款，並提供我們各式各樣的援助。如今台灣的國產疫苗至少要等到7月才能正式上路，在此之前可能會面臨疫苗不足的情況，我們將會認真討論（支援方案）。」

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