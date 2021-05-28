人妻警花值勤「色誘男同仁」派出所激戰！　隔年再爆熱吻長官

▲女警直接在派出所與男警發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣一名20多歲的女警2019年被爆出，在值勤時間與20多歲男同仁在派出所發生性關係，隔年又再被爆，與另一名30多歲的男警值班時在警察署內熱吻。據悉，包含女主角在內的3人皆已婚，為不倫關係。針對違規行徑，兵庫縣警方已對該名女警做出減薪3個月的懲處，而另外2名男警也分別遭到內部規定處分。

根據《朝日新聞》報導，該名女性巡查部長2019年秋天的某一天，在值班時，因寂寞難耐，便以Line色誘當天輪休的另一名20多歲男同事，要求他來探班。而男警抵達派出所後，兩人便天雷勾動地火，隨即在派出所內部發生性行為。據悉，當時女警仍在值勤時間內，而兩人為婚外情關係。

▲據悉，3人皆已婚。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

女警與該名男警分手後，隨即又勾搭上了另一名30多歲的已婚男警，兩人2020年3月被發現，於彼此深夜值班時間內在警察署熱吻。據了解，當晚該名女警甚至沒有在派出所的女性休息室內休息，而是跑到男警執勤所在的警察署休息。

整起事件經內部舉發後曝光，而對於縣警的調查，女警僅表示，「我沒能劃清界線。」而20多歲男警則稱，自己無話可說。30多歲男警表示，「我是想確認對方的心意。」女警遭到減薪3個月的處分，隨後與20多歲男警一同離職。

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