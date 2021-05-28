　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

草屯婦染疫「全家14口曾聚餐」5人住台中　總匡列22全採驗

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情今天（28日）新增超過500明確診，南投縣則新增1確診（案7113）的67歲婦女，與昨天公布的草屯鎮65歲確診男子（案6762）同住，但該男感染源依舊未明；另一名感染源不明的草屯男子（案5449），經衛生和警察單位連日協力回溯，查出他曾搭客運前往台北萬華區，屬於萬華傳染鏈一員。

南投縣衛生局表示，案7113的67歲婦女為家庭主婦，從縣府公布的足跡表看來，5月15日上午11時至中午1時25分曾一家14口在家聚餐，其中包含5名住台中的家屬；18日清晨6時至8時騎機車前往大觀市場，19、21日上午11時50分前往復興路498號的雜貨店，其餘幾乎都宅在家或到鄰居家串門子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，前（26）日通知67歲婦人到醫院進行核酸（PCR）檢驗，昨（27）日呈陽性，今天宣布確診，但目前無症狀，昨晚已收治於集中檢疫所治療中；匡列接觸者計22名，包括同住家人5人、非同住家人13人、鄰居友人4人，已完成採檢並等待結果，所有人現已居家隔離中。

此外，在25日公布確診草屯58歲男子（案5449），經衛生局請託警政單位，查出個案曾於5月11日曾自國光客運草屯站乘車至台北轉運站，搭乘時間在10時15分至下午1時20分，曾經前往萬華區；12日清晨6時10分到上午9時半，再從台北轉運站搭乘國光客運返回草屯，後因呼吸道症狀主動就醫採檢，25日確診。

▲▼南投衛生局與警方合作追出案5449為萬華傳染鏈一員。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投衛生局與警方合作追出案5449草屯男子為萬華傳染鏈一員。（圖／南投縣政府提供）

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，未來會持續上述對個案進行更完整疫情調查、追出感染源頭，也對足跡所至的公共場所進行清潔消毒，並通知國光客運場站和車輛完成清消、駕駛自主健康管理。

衛生局提醒，民眾若與確診者有足跡時地重疊，應進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴口罩儘速至南投6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，相關疑問請撥打1922或2220904。

6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院
 

►高腰無痕舒適提升　外衣貼身時的最佳搭配

►快訊／中部淨土南投確定淪陷　疫情指揮中心公布1確診

►380桌婚宴因疫2延！發2600張喜帖還是辦不成　新人已撒20萬

►草屯東方紅2傳5＋1　醫師憂：感染已3輪籲發細胞簡訊：恐變小萬華

►快訊／開第一槍！這縣市和陸商買30萬劑輝瑞疫苗　縣長：盼中央放行

►與東方紅確診按摩女「戴口罩連結」　竹山男染疫...同住3人隔離

ET快訊
快訊／和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離
快訊／抱歉讓大家擔心！北市議員PCR結果出爐
台灣移動趨勢圖曝光！5大數據「像自主封城」　唯1地人流增加
快訊／日本宣布東京、大阪「9都道府縣」緊急事態再延長
廣州疫情再起　「暴動人潮」瘋搶打疫苗畫面曝光
台體大確診教練1傳3！女友和2同事染疫　急召87人PCR檢測

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

單親媽疫情後「月入剩6千養4口」！家扶統計：1周上千戶求助急難

善耕365／當大家口中的外籍移工　成為我的老公

桃園3清潔隊員確診1重症！足跡與垃圾車路線公布　70案足跡不明

居隔趴走遭罰20萬元！重慶國小女童母顧染疫兒也中　一家4人確診

拚10月底6成民眾打第1劑疫苗　陳時中：6成覆蓋率可控制疫情

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

圖／新冠肺炎下的台灣！

拿酒精擦屁股！他瞬間飆淚喊「比被X還痛」...網全歪樓

「7天前就過世！」今天才列入統計　醫憂心：資訊延遲效應嚴重

出門口罩斷掉怎辦？　網紅曝「4招急救法」…網實測大讚：很穩固

芬蘭疫後2種房屋變搶手　當地房仲坐等民眾加價收

一生「第一」數不完！台灣醫界傳奇　人瑞醫師楊思標教授仙逝

綠營頻放疫苗來台消息　柯文哲：快一點不要拖！

和碩1員工確診　近距離接觸者全匡列居家隔離

新冠疫情加溫　台東馬偕醫院特開設「視訊防疫門診」

亞莉安娜婚後首現身！　粉絲眼尖揪當人妻後「身上兩處不一樣了」

台中熱過頭？房仲認壓力測試中　洩「3個月後見真章」

感染源是謎！台中東區家庭群聚增2　妹妹＋妹夫也確診

理財周刊／科技股長線優勢　消費股疫後再起

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

快訊／再增19死！今日增557確診

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

快訊／增297例本土「各縣市分佈曝光」

桃園21+1足跡一覽！個案搭客運　到過全聯、阿潭的店

快訊／台中+10足跡曝　KTV群聚再添1人

私幼家長注意！教育部：6月活動費、材料費先不收

快訊／潭子工廠驚爆家庭群聚　女作業員1傳9

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

地方想自行買要通過8條件！指揮中心公布「疫苗輸入」流程表

台中科技廠員工一家4口染疫

更多熱門

相關新聞

台中施打17500劑疫苗　盧秀燕：依疫情公平分配

台中施打17500劑疫苗　盧秀燕：依疫情公平分配

鞏固防疫網刻不容緩！中央配發台中市第二批疫苗數量1萬7500劑昨天到貨，市長盧秀燕28日在台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，第一線防疫人員今起施打，優先分配醫護人員1萬5700劑、警察人員1000劑、消防救護人員500劑、環保及民政防疫人員300劑，她也建請中央應依疫情輕重程度，公平分配足夠疫苗，讓台中市所有醫護都能完成接種。

快訊／台灣人壽增兩名員工確診！　金融業染疫人數逾30

快訊／台灣人壽增兩名員工確診！　金融業染疫人數逾30

爆獵巫事件南澳碧候快篩　1096人快篩6陽但pcr全陰　

爆獵巫事件南澳碧候快篩　1096人快篩6陽但pcr全陰　

和泰集團「捐2400萬協助抗疫」

和泰集團「捐2400萬協助抗疫」

家有2特教生！媽收到訊息「領很爽」火了

家有2特教生！媽收到訊息「領很爽」火了

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染確診足跡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

快訊／最年輕死者！新北男確診隔天亡

有感紓困！蘇貞昌研擬發「家庭防疫補貼」

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

34歲男「戴口罩跑步」！暈倒命危

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

快訊／再增19死！今日增557確診

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

紓困4.0被罵爆！網怒：別人領錢「勞工貸款」

快訊／北市確診數飆升止不住　柯文哲演練四級警戒兵推

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面