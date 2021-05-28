草屯婦染疫「全家14口曾聚餐」5人住台中　總匡列22全採驗

▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情今天（28日）新增超過500明確診，南投縣則新增1確診（案7113）的67歲婦女，與昨天公布的草屯鎮65歲確診男子（案6762）同住，但該男感染源依舊未明；另一名感染源不明的草屯男子（案5449），經衛生和警察單位連日協力回溯，查出他曾搭客運前往台北萬華區，屬於萬華傳染鏈一員。

南投縣衛生局表示，案7113的67歲婦女為家庭主婦，從縣府公布的足跡表看來，5月15日上午11時至中午1時25分曾一家14口在家聚餐，其中包含5名住台中的家屬；18日清晨6時至8時騎機車前往大觀市場，19、21日上午11時50分前往復興路498號的雜貨店，其餘幾乎都宅在家或到鄰居家串門子。

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▲南投本日新增一名新冠肺炎確診案例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，前（26）日通知67歲婦人到醫院進行核酸（PCR）檢驗，昨（27）日呈陽性，今天宣布確診，但目前無症狀，昨晚已收治於集中檢疫所治療中；匡列接觸者計22名，包括同住家人5人、非同住家人13人、鄰居友人4人，已完成採檢並等待結果，所有人現已居家隔離中。

此外，在25日公布確診草屯58歲男子（案5449），經衛生局請託警政單位，查出個案曾於5月11日曾自國光客運草屯站乘車至台北轉運站，搭乘時間在10時15分至下午1時20分，曾經前往萬華區；12日清晨6時10分到上午9時半，再從台北轉運站搭乘國光客運返回草屯，後因呼吸道症狀主動就醫採檢，25日確診。

▲▼南投衛生局與警方合作追出案5449草屯男子為萬華傳染鏈一員。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示，未來會持續上述對個案進行更完整疫情調查、追出感染源頭，也對足跡所至的公共場所進行清潔消毒，並通知國光客運場站和車輛完成清消、駕駛自主健康管理。

衛生局提醒，民眾若與確診者有足跡時地重疊，應進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴口罩儘速至南投6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，相關疑問請撥打1922或2220904。

6家指定採檢醫院：衛生福利部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院



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