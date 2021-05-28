柯文哲週日演練四級警戒兵推！陳時中：心中有譜也不是壞事

▲指揮中心指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，儘管已全面全國三級警戒，但仍未見趨緩；在台北市部分，累積本土確診個案破2千人，儼然成為重災區。為此，北市政府目前正準備做升第四級警戒擴大管制的兵推演練，為疫情的變化預先做準備。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，「心中有一個譜也不是一件壞事情」。

由於此次疫情嚴峻，台北市長柯文哲嚴肅看待，北市府近期打算進行升第四級警戒擴大管制的兵棋推演，也列出兵推議題清單，內容包含交通、教育、產業等，但柯文哲也希望疫情不要走到這一步。

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據了解，兵推內容就訂在30日。在交通部分，公共運輸會有所限制，也將進行私人運具管制；而民生需求方面，民生必需品會有所管制，但批發市場與大型公有市場應不會關閉。至於社會照護部分，針對居家弱勢與獨老族群的照護，里辦公室與活動中心將扮演重要腳色，會分區建構供餐中心外送到居家弱勢與獨老族群的住所。

針對北市於本週日進行第四級警戒的兵推演練，陳時中在記者會上說明，要做兵推下棋，換言之是做量能分配的考慮，而心中有譜也不是一件壞事情，。但他認為，雙北有最重要的2件事，第一、就是專家小組召集人張上淳所說的「篩檢量能要夠」，第二、家裡移出的時間能更快一點，這2件事情是目前的當務之急。