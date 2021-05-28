快訊／增297例本土「各縣市分佈曝光」　新北139例最多

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土新冠疫情持續，中央流行疫情指揮中心今（28）公布國內新增本土病例297例，其中又以新北136例多，另有校正回歸258例，同樣新北141例最多。

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增299例COVID-19確定病例，分別為297例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案258例，總計557例。確診個案中新增19例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之297例本土病例，為157例男性，140例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月27日；個案分布以新北市136例最多，其次為台北市94例，桃園市21例，台中市10例，花蓮縣9例，彰化縣7例，基隆市及台南市各6例，嘉義市2例，新竹縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹市及高雄市各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案258例中，為133例男性，125例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月11日至5月27日；個案分布以新北市141例最多，其次為台北市114例，彰化縣2例，桃園市1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關110例、茶藝館相關9例、某社團相關1例，其他已知感染源181例、關聯不明143例、疫調中111例。相關疫情調查持續進行中。

▲▼5/28確診數及校正回歸數。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/28確診數及校正回歸數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，累計455,198例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含397,534例排除)，其中7,315例確診，分別為1,126例境外移入，6,136例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另18例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726)移除為空號。確診個案中78例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。