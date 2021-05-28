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尼泊爾爆第二波疫情　確診病例數逾50萬人

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▲尼泊爾確診病例破50萬，首都加德滿都供氧系統供不應求。（圖／台灣世界展望會提供）

國際中心／綜合報導

台灣疫情嚴峻，同樣位於亞洲國家的印度也持續被疫情壟罩，尤其第二波疫情傳播速度快，每日確診人數近40萬人，至今仍無法有效控制住疫情。較嚴重的地方像是德里，目前已經封城一個月，除了販賣日常用品的商店、銀行、政府機關正常營運外，其它店家全部關閉，每日只開放早上4、5小時可以出外買東西，其餘時間一律禁止外出。

另外與印度相鄰、人員流動頻繁的尼泊爾，也在五月爆發第二波疫情，甚至成為全球確診率最高國家。尼泊爾確診病例數已破50萬人，由於確診病例不斷攀升，政府已下令限制國內77縣中75縣的移動；首都加德滿都所有供氧系統陷入供不應求狀態，而疫苗數量也因為極度不足，只有1%的人口完成兩劑接種。疫情衝擊下，目前已經有300萬人因為防疫措施失業。

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▲印度和尼泊爾都爆發第二波疫情。（圖／台灣世界展望會提供）

由於尼泊爾新冠肺炎確診者，在五月下旬突然暴增，每天超過八千例，衝擊當地醫療系統，因此許多團體紛紛加入協助救援工作。包括慈濟攜手尼泊爾國際佛教協會，在當地製作十萬個布口罩，送給員警和民眾，同時也捐助醫療用品和防疫物資；世界展望會則是在五月初展開尼泊爾的救援行動，提供防疫相關醫療器具、糧食援助和生計補助。根據資料統計，目前尼泊爾世界展望會募得1,400個氧氣鋼瓶、1,225組的個人防護設備、1,012組的血氧濃度器和溫度計、20個製氧機及25張床等，在5月21日轉交給尼泊爾政府。全球疫情仍拉警報，世界各地人道組織也積極協助，希望能幫助醫療物資缺乏國家盡快走出疫情壟罩的陰影之下。

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▲印度疫情仍緊繃，每日確診人數近40萬人。（圖／台灣世界展望會提供）

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