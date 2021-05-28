她遭劈腿狠甩　恨透前男友！2年後「看見墳墓」才知真相秒淚崩

記者吳美依／綜合外電報導

一個來自印尼的女孩2年前遭「劈腿」男友提分手，情傷至今依然走不出陰霾，直到被友人帶往一處公墓，看見墓碑上竟刻著前任的名字，才知道真相，忍不住淚崩。原來，前男友當年罹患重病，因為不想要拖累情人，才選擇說謊隱瞞一切。

網友雷蒙德（Raymond Topes）與友人15日邀請女方一起前往墓園，向某人致意，但沒有告知對象是誰。女主角剛抵達時看起來非常放鬆，但一發現前男友的墓碑，立刻陷入震驚與沉默的情緒中，開始無聲地啜泣，最後不捨地在墳上鋪滿鮮紅花瓣。

根據印尼媒體報導，前男友2019年得知自己病情嚴重，恐怕活不了多久，為了不要浪費女友的時間，讓對方乾脆地離開，竟撒謊說自己愛上別的女孩，要求分手。

▲女孩以為被前男友劈腿，2年後才得知真相，忍不住淚崩。（圖／翻攝TikTok@raymondtopes）

雷蒙德21日接受《論壇報》採訪時坦言，已逝好友「把自己的愛情故事變得像小說一樣」，但他看著兩人分手後各自痛苦萬分，內心也十分難受，最近終於下定決心，說出真相。

據悉，女孩得知真相後，好幾天吃不下飯，但如今終於比較能夠釋懷，放下往日感情。但是，她基於隱私顧慮，不願公開姓名。

該影片至今已累計千萬次觀看，網友們紛紛表示，「往前邁進絕對不容易」、「她的前男友寧可被怨恨，也不希望所愛的人為自己擔心」、「我起雞皮疙瘩了」。

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