東奧官網標出獨島為日本領土　南韓前總理：抵制奧運

▲▼南韓實際控制獨島，然而日本卻宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

實習記者陳培鈞／綜合報導

東京奧運計畫於7月23日舉行，日本24日在東奧官網將竹島（韓方稱獨島）標為日本領土，南韓外交部表示，已對此進行積極協商，南韓前總理李洛淵甚至主張，日本若拒絕到底，政府應動員抵制奧運。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人崔泳杉27日表示，政府將密切關注相關情況，並會同文化體育觀光部、大韓體育會等有關部門和機構，積極磋商應對，目前韓日持續溝通。他還重申，無論從歷史、地理及國際法等角度，獨島（日方稱竹島）均無庸置疑是南韓的固有領土。

▲▼南韓前總理李洛淵表示，若日本拒絕刪除，應動員不參加奧運。（資料照／達志影像／美聯社）

南韓外交部在24日，就透過日本駐韓大使館，要求日方立即糾正東京奧運會官網，將獨島（日方稱竹島）錯標為日本領土的作法，但日本政府無法接受。南韓前總理李洛淵在社交網站主張，若日本拒絕刪除，應動員不參加奧運，首爾市民也在27日，到日本大使館前，舉行了譴責集會。

日韓對於竹島（韓方稱獨島）主權，始終難有共識。在日方2021年版的外交藍皮書中記載，日本基於自身外交立場以及近期國際情勢，指責南韓非法占據日本領土「竹島」（南韓實際擁有，稱獨島），且南韓政府須擔負解決慰安婦賠償議題的責任。對此，南韓外交部隨後發表強烈嚴正抗議。

韓方稱獨島，日本則稱之為竹島，國際上稱利揚庫爾岩，或里昂科礁，是位於日本海的兩個島嶼和礁岩群，目前由大韓民國政府實際控制，行政區屬於大韓民國慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里。日本主張擁有其主權，還將獨島劃分到島根縣隱岐之島町，但自1952年以來，從未對其有實際控制。

▲東奧官網將竹島（韓方稱獨島）標為日本領土引起南韓不滿。（圖／達志影像／美聯社）