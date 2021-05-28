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【廣編】防疫期間的護眼對策！長時間戴口罩竟容易眼乾澀？哆啦A夢獻出法寶　溫柔呵護雙眼也療癒你的心

▲▼參天潤澤眼藥水,參天柔潤人工淚液點眼液,哆啦A夢。（圖／參天提供）

▲參天柔潤人工淚液點眼液、參天潤澤眼藥水可舒緩眼睛乾澀、疲勞。

圖、文／參天提供

很多人都不知道，長時間戴口罩竟會讓眼睛容易乾澀！

長時間戴口罩的狀況下，很多時候口罩是不會完全的貼合鼻樑，而我們呼吸時，氣流就會由口罩的縫隙往上流動，就類似對著眼睛吹風一樣，容易讓眼睛變得乾澀不適，此時，更需要加強護眼。

緩解眼乾澀法寶－「參天柔潤人工淚液點眼液」

是日本熱銷No.1的人工淚液。接近人體淚液的成分，質地溫和，需要時可隨時點眼，舒緩眼睛乾澀問題。除乾澀外，空汙及廢氣而造成的異物感也可使用，輔助淚液的清潔作用，將外來異物排出。

緩解眼疲勞法寶－「參天潤澤眼藥水」

針對居家追劇、3C過度用眼、因隱形眼鏡引起的眼睛疲勞等，內含最高濃度*1維生素B12及B6，有效舒緩眼睛疲勞。

兩款眼藥水皆不含防腐劑*2，且採用密封滴頭，使用才開封好安心！適用年齡層廣泛，大、小朋友*3都可以使用外，不論是裸眼、配戴隱形眼鏡*4時都可以直接點眼喔～

這麼安心又療癒的法寶，還在等什麼呢？快到各大藥妝藥局諮詢藥師，把哆啦A夢和哆啦美帶回家！

參天柔潤人工淚液點眼液／參天潤澤眼藥水　哆啦A夢聯名款

容量：20mL（5mL x 4支）／20mL（5mL x 4支）、10mL（5mL x 2支）

售價：NT280／NT440、NTD249

販售通路：屈臣氏、康是美、Tomod’s、日藥本舖、松本清、大樹、佑全、丁丁、躍獅、信東、各大藥局限量熱銷中

*1：配方含量為一般眼科用藥產銷核可標準的最大濃度

*2：防腐劑（不含Benzalkonium chloride (BAK)）

*3： 小朋友使用時請務必有大人在旁邊指導

*4：使用潤澤眼藥水時，若為配戴彩色隱形眼鏡，請卸除後再點眼

本文章由參天製藥贊助TW-GEN_114/0521　衛部藥輸字第027589號　衛部藥輸字第026904號

北市衛藥廣字第110050140號　使用前請詳閱說明書警語及注意事項

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參天潤澤眼藥水參天柔潤人工淚液點眼液哆啦A夢

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