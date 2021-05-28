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嬌生疫苗再陷血栓疑慮！比利時急喊卡　41歲以下民眾全面停打

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲比利時出現接種嬌生疫苗後「血栓死亡」的案例，政府隨即宣布暫停為41歲以下民眾接種該疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

比利時一名女性在接種嬌生藥廠出產的新冠疫苗後，出現血栓與血小板低下症狀引發死亡。當局在26日決定，將暫停為41歲以下民眾施打嬌生疫苗，直到歐盟藥品管理局（EMA）對嬌生疫苗進行更詳盡的風險效益分析為止。

綜合外媒報導，比利時暫停為年輕民眾施接種嬌生疫苗的舉動，反映了歐盟國家對新冠疫苗的謹慎程度，目前有多個國家對嬌生（Johnson & Johnson）及阿斯利康（AstraZeneca）所生產的疫苗產生疑慮，懷疑這2家藥廠產製的疫苗，有可能引發罕見但嚴重的血栓與血小板低下症狀。

EMA目前正持續對歐盟已批准使用的4種疫苗進行安全評估。儘管EMA在上個月宣布，AZ疫苗與嬌生疫苗與罕見血栓有直接管理，但他們仍強調，疫苗所帶來的好處比風險來得高，因此EMA仍建議所有成年人應接種疫苗。

據歐盟委員會本週提交的一份數據顯示，嬌生公司是在今年第二季度，才開始向歐洲提供疫苗的。在歐盟批准使用的4種疫苗中，嬌生疫苗的施打率僅佔了10%左右。截至目前為止，比利時已接種了約4萬劑嬌生疫苗，其中80%的接種對像是45歲及以上的人群。

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