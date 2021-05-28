嫌報地址麻煩卻要求送上二樓　OL遭拒掛電話嗆：什麼服務態度

記者黃翊婷／綜合報導

全國實施三級警戒，禁止餐飲業內用，外送人員送餐也會盡量避免接觸。一名女網友日前在臉書「爆怨2公社」PO文表示，26日接到一通外送電話，只報路名不講地址也就算了，還要求送上二樓辦公室，被拒絕竟然回嗆「什麼服務態度！以後不會叫你們這間了」，並生氣掛上電話，讓她超級傻眼。

▲女客人要求外送人員將餐點送上二樓辦公室。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，26日接到一通外送電話，沒想到女客人一聽到要告知地址，卻只願意報路名，她解釋因為外送人員和接聽電話的人不同，所以要知道完整的地址才能送，結果對方竟然很大聲回答，「麻煩！還要給公司地址！」

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好不容易點完餐，女客人又開口要求把餐點送上二樓辦公室。原PO回答，因為疫情關係，總公司規定不能送上樓，給餐也只能在通風處給，沒想到聽完對方竟然生氣了，還回嗆「為什麼以前可以，現在不行？如果不能送二樓的話，我改叫別家，又不只你們一間分店」、「什麼服務態度！以後不會叫你們這間了」，最後還氣憤掛上電話。

原PO無奈表示，被掛電話之後，一旁的同事聞聲看過來，還不停哈哈大笑，「不帶腦叫外送的人真多」，真心希望那些不使用外送平台點餐的消費者，能多體諒一下店家的外送人員，「不想要多一筆外送費，還要店家猜妳家住哪？是要觀落陰嗎？」

其他網友看完也紛紛留言表示，「聽到她說『以後不會叫你們這間了』，有沒有鬆一口氣的感覺？」、「傻眼，叫外送還不給地址」、「一場疫情，有問題的人全出現了」、「我家是餐飲業，接外送也常常遇到這種的」。