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士官道歉了！控谷關餐廳接確診客還在開　老闆：拿前1天照片亂咬

▲▼台中谷關一家餐廳有確診者足跡，公所馬上派人清消。（圖／民眾提供）

▲▼台中谷關一家餐廳有確診者足跡，公所馬上派人清消。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中谷關溫泉區一家知名餐廳日前因為有確診個案來用餐，業者17日下午接獲通知後馬上就關門停業，不料附近一處營區的張姓士官想起曾路過發現店內的燈亮著，便PO文揪違規營業，業者表示餐廳確實沒在營業，一度氣得揚言提告，且散布不實疫情消息最高可罰400萬元。營區長官昨天（27日）帶著士官登門道歉，業者改口不告了，台灣人要團結抗疫，別再白目亂PO文了。

▲▼台中谷關一家餐廳有確診者足跡，公所馬上派人清消。（圖／民眾提供）

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陳姓餐廳老闆表示，17日下午3點多接獲和平區公所通知，苗栗一名確診男子在13日晚間曾到過其餐廳用餐，他馬上拉下鐵門停業，並且通知當天用餐的鄰居或朋友，他和員工也會去做篩檢，區公所4點多即派員消毒。

▲▼台中谷關一家餐廳有確診者足跡，公所馬上派人清消。（圖／民眾提供）

不料，有一名張姓士官PO文批評，有確診者到店裡吃飯，店家竟然還在繼續營業，良心何在，總不可能要死人，成為疫情的大破口後才檢討吧....。

業者氣憤不已，餐廳和住家是一起的，餐廳確實沒在營業，有燈亮的是家人一起吃晚飯，況且所PO圖的時間是16日晚上，他是17日下午才接獲通知停業，16日若是有營業也沒有錯。

業者說，該士官第一次PO文誣指營業，他不以為意，第二次又以谷關防疫聯盟之名發文，他就忍不下去了，谷關根本沒有這個社團，他氣得一度要提告，且散布不實疫情最高可罰300萬，謊稱不實社團名字最高可罰100萬元，後來昨天營區輔導長、政戰官帶著士官登門道歉，他認為既然誠意認錯，就不再追究了。

業者說，因為疫情，不只谷關餐廳冷冷清清，全台灣餐飲業都是，大家應團結一起對抗疫情，別再白目亂PO文了。

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