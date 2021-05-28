新北疫苗比高雄少！一圖看懂「分配原則」　感染醫說明可能考量

▲亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

AZ疫苗41萬劑陸續分配到各縣市，以台北市2.27萬劑最多，高雄2.1萬劑次之，每日新增確診數都創下全台新高的新北市，卻只拿到1.8萬劑，讓新北市長侯友宜十分不滿。不過，感染科醫師卻表示，疫苗分配還是要看合理性，沒有分對錯，現在北部病患也會送到中南部醫院，儘早提升地方醫護保護力也是好事。

指揮中心昨日公布疫苗分配原則，是依照各縣市醫事人員第一劑接種不足人數，加上中央地方防疫人員、高接觸風險者第一劑接種不足人數，加上3/22至4/11接種第一劑且待種第二季人數，扣掉5/22疫苗庫存數，算出各縣市不足疫苗數進行分配。

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經過計算後，台北市短絀3萬1368劑最多，高雄短絀3萬0948劑次之，桃園、台中也個缺2.5萬劑左右，新北市因為醫護人員第一劑接種率達40%，中央地方防疫人員首劑接種率也有20%，現階段僅缺1萬3259劑，但仍獲配1.8萬劑。

▲15萬劑AZ疫苗分配原則。（圖／指揮中心提供）

侯友宜上午視察防疫急難慰助物資發放後受訪表示，昨天新北市只配發了1.8萬劑，還有1.4萬個醫護同仁沒得打，在整體戰略部署上，必須要兼顧全國醫護的疫苗施打量，更要去調整在一級作戰區的部署思維，在一級作戰區的所有醫護同仁們，得到更充足的配備。

不過，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，而疫苗分配本來就是難題，現在雙北醫院部分病患需轉送中南部醫院，如果地方接種率不高，先拉當地醫護人員保護也是好事。他也強調，分配問題真的很難評論，「如果大家都有意見，不然之後就均分就好。」

依據指揮中心公布數據，全全台醫事人員第一劑AZ疫苗接種率以宜蘭縣46%最高、彰化縣41%次之，新北市、苗栗縣也有40%位居第三；而獲配疫苗較多的高雄，醫事人員只打了28%，在施打率上居末段班。