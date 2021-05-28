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快下雨了！鋒面接近「週日到下週二」最明顯　2地區小心短時強降雨

▲▼台灣上空有西南風。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲台灣上空有西南風。（圖／翻攝鄭明典臉書

記者周姈姈／綜合報導

快下雨了！中央氣象局長鄭明典在臉書發布一張衛星雲圖指出「台灣上空有西南風了」，而氣象局則表示，今天下半天開始鋒面會接近台灣，天氣會有點轉變，影響最明顯的時間是週日到下週二，中北部和東北部需要留意短時強降雨，這很容易發生積水狀況，要請民眾多加留意。

中央氣象局長鄭明典在臉書發布一張衛星雲圖，鄭明典表示「看台灣東測的『雲線』，在中高雲遮蔽縫隙下方，可以看到螺旋狀的雲線，這是背風渦旋，而背風渦旋在東側偏北，表示台灣上空有西南風了。不過，因為高壓未退，所以大氣還是相對穩定。」

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針對今天的天氣，氣象局表示，今（28）天白天以高溫炎熱為主，會持續發布炎熱高溫資訊，各地溫度還是很高，各地都有機會來到35、36度，尤其是南投、台南、高雄，這些地區的近山區、河谷地有可能出現38度高溫，另外，台東今天可能會有焚風，請民眾多加留意。

▲▼天氣 下雨 台北市午後大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天下半天鋒面接近，中北部可能會出現短暫降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局指出，今天下半天開始鋒面會接近，天氣會有點轉變，鋒面現在正在北方，今晚中北部會出現短暫降雨，以資料來看，明天鋒面會更接近，西半部跟東北部會有暫雨跟雷雨，花東地區則是以多雲為主，午後有短暫雷陣雨。

明天氣溫的部分，氣象局表示，明天雲量會增多，高溫會稍微下降，預計這道鋒面今晚到明天最接近，影響最明顯的時間是週日到下週二，中北部、東北部的天氣較不穩定，會出現短暫陣雨或雷雨 ，需要留意短時強降雨，整體來說就是會「下下停停偶爾出現一陣空擋」，下週三之後下雨狀況就會暫緩。

氣象局也提醒，雖然過去缺水，民眾都一直期待趕快下雨，但還是要請民眾注意，「短時強降雨」很容易出現積水狀況，民眾可要檢查一下家裡附近的排水系統是否暢通。

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