　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏造訪盧安達　正式承認法國擔負大屠殺責任

文／中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電

法國總統馬克宏今天造訪盧安達，針對大屠殺事件發表極具象徵意義的演說。他正式承認法國在1994年種族大屠殺中承擔了龐大政治責任。盧安達總統稱許此番言論比道歉更有價值。

馬克宏（Emmanuel Macron）是2010年來首位訪問盧安達的法國總統，他抵達盧安達後先參觀位於首都基加利（Kigali）、安葬超過25萬名大屠殺受難者的紀念碑，接著他發表了各界引頸期盼的公開演說。

馬克宏在談話中神情嚴肅表示：「懷著人性與尊重，我與各位同一陣線，承認我們的責任」，但他也說，在1994年盧安達這場造成超過80萬人罹難的大屠殺中，「法國不是共犯」。

然而，他承認法國「太久以來都寧願保持沈默而非檢視真相」。此外，他也宣布將再次派遣法國外交人員赴盧安達。

馬克宏在演說中沒有出現如許多盧安達與法國政治人物所要求的正式致歉，但他表達希望「穿過黑夜」的圖西族（Tutsis）「願意原諒我們」。

馬克宏說道：「為試圖阻止區域衝突或內戰的發生，法國站在屠殺政權這一邊，並忽略了清楚的警報。在這場結局慘烈的事件中，法國肩負了龐大的責任，即使它明確想要避免這一切」。

馬克宏接著與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）會晤，並於會後舉行聯合記者會。

在聯合記者會中，卡加米也回應馬克宏稍早的演說。卡加米表示，馬克宏的行為有著「極大的勇氣，比道歉更有價值」。

▲▼法國總統馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏27日造訪盧安達。（圖／路透）

盧安達大屠殺主要的倖存者組織伊布卡（Ibuka）負責人努然卡（Egide Nkuranga）向媒體表示，很遺憾法國總統「沒有以法國國家之名，正式致歉」。但他補充，「他確實嘗試解釋大屠殺以及法國的責任，這是很重要的，也顯示他理解我們」。

馬克宏指出，這次行程的主要目的是要在「27年的苦澀距離、不理解，以及真誠卻未竟的和解嘗試後」，完成法國與盧安達關係的正常化。

2010年，時任法國總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）成為在大屠殺後唯一造訪基加利的法國元首，當時沙柯吉就已承認法國政府的「嚴重錯誤」以及「視而不見」，導致悲劇性的結果。

今年3月，法國歷史學家杜克雷（Vincent Duclert ）團隊發表盧安達大屠殺報告，研究法國在其中的角色。

報告指出，當年法國總統密特朗（François Mitterrand）和身邊親信與鼓勵種族主義的胡圖族總統哈比亞里馬納（Juvenal Habyarimana）政權交好，對胡圖族（Hutu）準備發起盧安達大屠殺的警訊視而不見。

然而在馬克宏造訪盧安達之前，盧安達反對黨譴責他對盧安達總統卡加米「威權政權以及人權危害保持沈默」。卡加米2000年執政至今，且根據2015年的憲改，卡加米任期最多可至2034年。

馬克宏此行也想推廣法語在盧安達的影響力，今天稍晚他將出席基加利「法語文化中心」的開幕儀式。

明天馬克宏會造訪南非，了解新冠疫情，並參訪疫苗製造中心。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
社交距離App有用嗎？確診回報人數曝　急診醫手機沒響過
獨／遭爆禁外出買便當卻要員工外出衝業績　台企銀回應了
41萬劑AZ疫苗今開打　一表看懂「9大族群施打順位」
莫德納疫苗上飛機畫面曝！　蘇貞昌：各類疫苗如期交貨中
LIVE／疫苗各縣市分配惹議　陳宗彥最新說明
日本6月給台灣AZ疫苗　日媒：有血栓疑慮國內「暫緩施打」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白俄逼客機迫降逮異議人士…民航組織將調查！　G7籲放人

美國推特網友力挺「台灣是個國家」　各國名人齊響應！

馬克宏造訪盧安達　正式承認法國擔負大屠殺責任

德國BNT不評論「與台談判」進度　盼全球更多人獲得疫苗

聯合國：以色列空襲加薩恐涉戰爭罪

這1餐讓正妹瞬間「胖4kg、老6歲」！　驚人腹部照嚇壞粉絲

15歲少女獨留飯店　陌生男怪招撬開門！她1句話脫險千萬網友讚爆

日媒：日本考慮支援AZ疫苗給台灣　最快下個月提供

失業數據改善　美股道瓊上揚141點！台積電ADR小跌

中國制裁美宗教委員　美國務卿譴責

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

白俄逼客機迫降逮異議人士…民航組織將調查！　G7籲放人

美國推特網友力挺「台灣是個國家」　各國名人齊響應！

馬克宏造訪盧安達　正式承認法國擔負大屠殺責任

德國BNT不評論「與台談判」進度　盼全球更多人獲得疫苗

聯合國：以色列空襲加薩恐涉戰爭罪

這1餐讓正妹瞬間「胖4kg、老6歲」！　驚人腹部照嚇壞粉絲

15歲少女獨留飯店　陌生男怪招撬開門！她1句話脫險千萬網友讚爆

日媒：日本考慮支援AZ疫苗給台灣　最快下個月提供

失業數據改善　美股道瓊上揚141點！台積電ADR小跌

中國制裁美宗教委員　美國務卿譴責

黎智英今判刑！　已認罪「組織非法遊行」...資產轉移全落空

感染源不明　美光科技台中員工「妻兒子女同日確診」一家7口染疫

特戰指揮官成「中科之父」　驚人過往起底！3年招商1兆7千億

Valentino彩妝紅色鑲金邊好奢華！粉絲都準備搶這款「蜜粉小包」

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

獨／好消息！內湖郵差快篩陽性　PCR檢測結果呈「陰性」解除隔離

線上購物等好久！賣場「當日配」新服務上線　下單最快1小時送到家

台對德Q1順差　貿易總值成長4.5%「下半年樂觀」

降雨量銳減！屏東布袋蓮「一夕間全枯黃」　原因曝光

公鹿狂勝熱火29分聽牌！字母哥17分17籃板　巴特勒下半場熄火

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

國際熱門新聞

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

日媒：日本考慮支援AZ疫苗給台灣　最快下個月提供

15歲少女獨留飯店　陌生男怪招撬開門

佛奇認了資助武漢病毒所　否認用於功能增益研究

施打進度遲緩惹民怨 泰王胞妹繞過政府進口疫苗

這1餐讓正妹瞬間胖4kg、老6歲！腹部照曝光

俄拒新航線　逼法、奧航班取消

COVAX證實疫苗用完！92國希望落空

失業數據改善　美股道瓊上揚141點！台積電ADR小跌

中國制裁美宗教委員　美國務卿譴責

曼谷7-11打疫苗　帶手機身分證秒預約

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

德BNT不評論「與台談判」進度

華爾街狼王將投278億買加密幣　

更多熱門

相關新聞

澳洲、法國編隊巡航南海　對中示警

澳洲、法國編隊巡航南海　對中示警

澳洲國防部22日在推特宣布，該國海軍「安薩克級」（Anzac）巡防艦「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta）正和法國海軍艦艇編隊在南海航行，目的是加強兩國軍隊之間的互通性，在澳洲與中國關心緊張之際，此舉的示警意味也相當濃厚。

法國二度解封　民眾高喊重獲自由

法國二度解封　民眾高喊重獲自由

首次參與日本境內軍演！　法軍：對中釋放訊息

首次參與日本境內軍演！　法軍：對中釋放訊息

Henry Jacques香水香港展店

Henry Jacques香水香港展店

最可憐小灰鯨！ 因迷路找不到食物瘦成皮包骨

最可憐小灰鯨！ 因迷路找不到食物瘦成皮包骨

關鍵字：

法國馬克宏盧安達

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

范雲談疫苗　朱學恒：不讀書的文組誤國

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

歐告姐姐主動聞弟屁「檢查尿布」

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面