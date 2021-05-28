馬克宏造訪盧安達　正式承認法國擔負大屠殺責任

La France a un rôle, une histoire, une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir : celui de regarder l’Histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu’elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l’examen de vérité. pic.twitter.com/78YU5P6o9X — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2021

文／中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電

法國總統馬克宏今天造訪盧安達，針對大屠殺事件發表極具象徵意義的演說。他正式承認法國在1994年種族大屠殺中承擔了龐大政治責任。盧安達總統稱許此番言論比道歉更有價值。

馬克宏（Emmanuel Macron）是2010年來首位訪問盧安達的法國總統，他抵達盧安達後先參觀位於首都基加利（Kigali）、安葬超過25萬名大屠殺受難者的紀念碑，接著他發表了各界引頸期盼的公開演說。

馬克宏在談話中神情嚴肅表示：「懷著人性與尊重，我與各位同一陣線，承認我們的責任」，但他也說，在1994年盧安達這場造成超過80萬人罹難的大屠殺中，「法國不是共犯」。

然而，他承認法國「太久以來都寧願保持沈默而非檢視真相」。此外，他也宣布將再次派遣法國外交人員赴盧安達。

馬克宏在演說中沒有出現如許多盧安達與法國政治人物所要求的正式致歉，但他表達希望「穿過黑夜」的圖西族（Tutsis）「願意原諒我們」。

馬克宏說道：「為試圖阻止區域衝突或內戰的發生，法國站在屠殺政權這一邊，並忽略了清楚的警報。在這場結局慘烈的事件中，法國肩負了龐大的責任，即使它明確想要避免這一切」。

馬克宏接著與盧安達總統卡加米（Paul Kagame）會晤，並於會後舉行聯合記者會。

在聯合記者會中，卡加米也回應馬克宏稍早的演說。卡加米表示，馬克宏的行為有著「極大的勇氣，比道歉更有價值」。

▲法國總統馬克宏27日造訪盧安達。（圖／路透）

盧安達大屠殺主要的倖存者組織伊布卡（Ibuka）負責人努然卡（Egide Nkuranga）向媒體表示，很遺憾法國總統「沒有以法國國家之名，正式致歉」。但他補充，「他確實嘗試解釋大屠殺以及法國的責任，這是很重要的，也顯示他理解我們」。

馬克宏指出，這次行程的主要目的是要在「27年的苦澀距離、不理解，以及真誠卻未竟的和解嘗試後」，完成法國與盧安達關係的正常化。

2010年，時任法國總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）成為在大屠殺後唯一造訪基加利的法國元首，當時沙柯吉就已承認法國政府的「嚴重錯誤」以及「視而不見」，導致悲劇性的結果。

今年3月，法國歷史學家杜克雷（Vincent Duclert ）團隊發表盧安達大屠殺報告，研究法國在其中的角色。

報告指出，當年法國總統密特朗（François Mitterrand）和身邊親信與鼓勵種族主義的胡圖族總統哈比亞里馬納（Juvenal Habyarimana）政權交好，對胡圖族（Hutu）準備發起盧安達大屠殺的警訊視而不見。

然而在馬克宏造訪盧安達之前，盧安達反對黨譴責他對盧安達總統卡加米「威權政權以及人權危害保持沈默」。卡加米2000年執政至今，且根據2015年的憲改，卡加米任期最多可至2034年。

馬克宏此行也想推廣法語在盧安達的影響力，今天稍晚他將出席基加利「法語文化中心」的開幕儀式。

明天馬克宏會造訪南非，了解新冠疫情，並參訪疫苗製造中心。

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