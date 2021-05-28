俄擬造核能太空船飛木星　「宙斯」移動核電站2030年升空

▲NASA的核動力太空船概念圖。（圖／翻攝自NASA）

實習記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯航太（Roscosmos）週六宣布，將設計一種以核能為動力的「太空拖船」（space tug），作為探索太空的交通工具，計畫於2030年發射升空，飛往木星。

據ScienceAlert報導，這艘太空拖船裝有名為「宙斯」的核動力能量模組，是太空拖船的動力來源，既提供電力，也是推動系統的能量源，本質上它就是一座移動核電站。

核動力太空船有別於現在的化學燃料火箭，推力更大、速度更快，可大幅縮短太空航行的時間。目前，多數的行星探測船主要依靠太陽能量或重力來加速，需要精確的計算軌道，但這意味著，往返一趟火星，需要花三年以上的時間。而核動力太空船能更為快速，美國太空總署（NASA）預估，一架核動力太空船往返火星的時間能縮短至一年。

美國正著手進行太空核電機組的開發，稱為「千瓦動力」（Kilopower），原本預計最早在2027年於月球上建造一座10千瓦（一萬瓦）的核反應爐，但是，到目前為止，NASA僅在1965年時，將一顆實驗型反應爐（SNAP-10A）送上太空，不過僅運作46天就停止反應。

美國的其他太空探測器，比如正在火星上執行任務的好奇號（Curiosity）和毅力號（Perseverance），也都是使用核動力，但發電原理不太一樣，它們使用核電池而非反應爐。

與此同時，俄羅斯已在太空中放置了30多個反應爐。據俄羅斯國家通訊社Sputnik指出，最新的「宙斯」核能模組，將通過一具500千瓦的核反應爐，加熱推進劑把太空拖船從一個星球推送到另一個星球。

俄羅斯的太空任務，計畫是要讓太空船先飛往月球，再轉向金星，在那裡它可以利用地球的引力，拋射到任務最終目的地——金星，如此一來將有助於節省推進劑。

俄羅斯航太長期計畫與科學執行董事亞歷山大‧波羅申科（Alexander Bloshenko）表示，整個任務將持續50個月（四年多一點），俄羅斯航太和俄羅斯科學院仍在努力計算太空拖船的飛行軌道，以及其可攜帶的設備重量。同時間，俄羅斯也同樣的太空核反應爐，設計未來的軌道空間站。

太空探測器的電力來源主要有兩種，太陽能與核電池。例如NASA現在位於木星附近航行的朱諾號（Juno），就是利用太陽能發電。但太空船距離太陽越遠，太陽能的能源效力會降低，此時鋰電池便可協助太空探測器完成任務，例如惠更斯號（Huygens）在2005年就曾靠著鋰電池短暫降落在土星的衛星「土衛六」（Titan）上。

另一種是核電池，上述提到的好奇號和毅力號都裝有核電池，另外，著名的「航海家兄弟」——航海家1號、2號（Voyager1、2）也是使用核電池，這兩具探測器接近太陽系最外圍，至今已運作超過45年，可見其耐用程度。

雖然太空探測器以核電做為動力發展方向，仍會面臨挑戰，因為只有某些類型的燃料，如高濃縮鈾，才能承受反應爐的高溫，但這些燃料使用起來並不安全。