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泰王出院了！西裝筆挺「合體后妃」破謠言　網眼尖：胖了？

▲▼泰王病癒出院，帶著王后、貴妃現身樞密院。（圖／翻攝Twitter@rwthofficial）

▲泰王病癒出院，帶著王后、貴妃現身樞密院。（圖／翻攝Twitter@rwthofficial）

記者吳美依／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）14日被爆因「呼吸系統問題」住進加護病房，但他如今已經康復出院，25日下午帶著王后、貴妃現身樞密院。此照片一出，先前盛傳泰王病危甚至感染新冠肺炎的謠言不攻自破，但也有網友眼尖指出，國王久違露面，身材似乎也圓潤了一些。

▲▼泰王病癒出院，帶著王后、貴妃現身樞密院。（圖／翻攝Twitter@rwthofficial）

▲▼泰王病癒出院，帶著王后、貴妃現身樞密院。（圖／翻攝Twitter@rwthofficial）

▲泰王公開亮相，破除病危和染疫的謠言。（圖／翻攝Twitter@rwthofficial）

根據照片與泰媒報導，68歲的泰王西裝筆挺，與王后素提達、貴妃詩妮娜「合體」亮相，出席將軍昌凱（Kasem Chankaew）的葬禮，並且任命新長官。此外，他還為了慶祝衛塞節（Vesak），進行點燃蠟燭的儀式。

長期關注泰國王室的英籍記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）也在推特上發布此消息，「他們回來了！泰王、素提達和詩妮娜自從5月初以來首次出現在王室新聞上」。

消息人士爆料，泰王因「呼吸系統問題」住進曼谷西里拉醫院（Siriraj Hospital）加護病房，但是沒有生命危險，也可能和新冠肺炎無關。

消息一出，不滿王室的網友紛紛無視嚴厲的冒犯君主罪（lese majeste），在推特上瘋狂張貼迷因與哏圖，並且加上「#ข่าวลือ（謠言）」的標籤，相關推文數量已破500萬則。

據悉，泰國官方沒有回應泰王住院一事。

►68歲泰王因「呼吸道問題」　緊急住進加護病房

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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