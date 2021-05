泰王出院了！西裝筆挺「合體后妃」破謠言　網眼尖：胖了？

▲泰王病癒出院,帶著王后、貴妃現身樞密院。(圖/翻攝Twitter@rwthofficial)

記者吳美依/綜合報導

泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)14日被爆因「呼吸系統問題」住進加護病房,但他如今已經康復出院,25日下午帶著王后、貴妃現身樞密院。此照片一出,先前盛傳泰王病危甚至感染新冠肺炎的謠言不攻自破,但也有網友眼尖指出,國王久違露面,身材似乎也圓潤了一些。

▲泰王公開亮相,破除病危和染疫的謠言。(圖/翻攝Twitter@rwthofficial)



根據照片與泰媒報導,68歲的泰王西裝筆挺,與王后素提達、貴妃詩妮娜「合體」亮相,出席將軍昌凱(Kasem Chankaew)的葬禮,並且任命新長官。此外,他還為了慶祝衛塞節(Vesak),進行點燃蠟燭的儀式。

They’re back! Vajiralongkorn, Suthida and Koi appeared on royal news this evening for the first time since the start of May pic.twitter.com/jTsRfR0Une