美國推特網友力挺「台灣是個國家」　各國名人齊響應！

記者王佩翊/編譯

曾經出演《玩命關頭9》的美國男星約翰希南(John Cena)日前在接受台媒採訪時稱,「台灣將是第一個看到玩命關頭的『國家』」,引發大陸網友不滿,他25日緊急在微博上以中文錄製影片道歉,不但稱自己的中文名是「趙喜娜」,還一再強調「(指採訪)我有一個錯誤,我愛、更尊重中國跟中國人」,希望能藉此滅火。不過美國網友則在推特建立「#TaiwanIsACountry」的Hashtag聲援台灣,不少名人也紛紛響應支持。

約翰希南風波引起大陸網友暴動,為此他更主動以中文錄製影片道歉,希望能平息風波,不僅如此,甚至在影片中大喊自己「愛中國與中國人」,表示自己稱台灣為國家「只是一個錯誤」。此舉引發美國網友不滿,並在推特發起「#TaiwanIsACountry」的Hashtag運動來力挺台灣,並提到「沒有人需要為了稱台灣是國家而道歉」,有許多名人都發文響應。

美國保守派聯合專欄作家卓納·古登堡(Jonah Goldberg)

I’m not normally a “Let’s get X trending” Twitter guy. But I think it would be good if we got #TaiwanIsACountry trending. Because, you know, Taiwan is a country. — Jonah Goldberg (@JonahDispatch) May 26, 2021



美國作家克里斯蒂娜·霍夫·薩默斯 (Christina Hoff Sommers)



美國作家克莉絲特·貝克(Krystle Baker)



Good morning. This is a reminder to drink your coffee. Also, #TaiwanIsACountry pic.twitter.com/wBQQKRFart — Krystle Baker (@TarheelKrystle) May 26, 2021

菲律賓主持人基姆·阿蒂札(Kim Atienza)

My wife is Taiwanese and my kids are half. They have a country and it's called Taiwan. https://t.co/xanzLGvHcb — kim atienza (@kuyakim_atienza) May 27, 2021



美國人權運動家費薩爾·薩伊德·阿爾穆塔爾(Faisal Saeed Al Mutar)

"John Cena posted a video apology in Chinese after prompting anger in China when describing Taiwan as a "country"



TAIWAN IS A COUNTRY. #TaiwanIsACountry — Faisal Saeed Al Mutar (@faisalalmutar) May 25, 2021



美國保守派政治評論家班·夏皮羅(Ben Shapiro)

Taiwan is a country. Hong Kong should be free. If you are unwilling to say these things because it might hurt your bottom line, you are a pathetic coward.

cc @JohnCena @KingJames — Ben Shapiro (@benshapiro) May 25, 2021



前美國眾議員丹佛·瑞格曼(Denver Riggleman)





I can’t believe I even have to say this but... #TaiwanIsACountry. We cannot bend a knee to the #CCP. — Denver Riggleman (@RepRiggleman) May 26, 2021

