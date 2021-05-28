未來2週最關鍵　醫憂高原期持續太久「打擊前線醫療體系」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情尚未趨緩，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學27日在臉書PO文表示，從雙北地區三級疫情警戒滿2週（5月28日）到全台三級疫情警戒截止日（6月14日），要觀察篩檢陽性率以及確診人數有無下降趨勢，「若確診高原期持續太久，將造成醫療負荷持續緊繃。」

▲新冠肺炎社區快篩站採樣檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

謝宗學在臉書「Dr.E小兒急診室日誌」PO文中提到，全球除了人口較少的新加坡之外，先進國家新冠肺炎死亡率約1至3％，台灣的死亡率目前是0.9％，但隨著確診病人快速上升，加上染疫者多為長輩，醫療負荷緊繃，未來死亡率可能會接近南韓的1.4％。

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謝宗學表示，現在光看每日確診人數容易失真，篩檢陽性率比較能反應疫情真實的嚴重程度，而校正回歸之後，5月17日530例是這波確診的高峰，到27日為止，每日的確診人數維持在400多人，進入高原期，沒有再大幅爆發，這代表雙北地區和全台三級疫情警戒已達到初步成效。

▲新北市板橋民眾排隊等快篩。（圖／記者楊蕓攝）

但未來2週仍是關鍵，謝宗學指出，從雙北地區三級疫情警戒滿2週（5月28日）到全台三級疫情警戒截止日（6月14日），要觀察篩檢陽性率以及確診人數有無下降趨勢，如果依然維持高原期，表示目前的防疫策略仍不足以讓疫情趨緩，需要更嚴格的人流控制策略。

「若確診高原期持續太久，將造成醫療負荷持續緊繃。」謝宗學提醒，這將會直接影響醫療照護品質，並間接造成醫療排擠效應，最終導致因病過世的人數攀升、醫護染病比例增加，打擊搖搖欲墜的前線醫療體系，「未來兩週很關鍵，必須堅守非必要不外出的原則，截斷病毒傳播鏈，讓染病人數下降，緩解醫療緊繃的壓力，讓醫療照護品質上升，死亡率就會下降。」