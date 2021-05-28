短髮辣妹冒險逛新店家樂福　事業線讓人看呆20分鐘

▲網美Mandy逛新店家樂福的美照引起網友熱議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內疫情嚴峻，防疫三級警戒才宣布延長至6月中旬，民眾外出採買必需品務必防落實疫措施。有網友在PTT提醒大家「外出要戴口罩」，但其醉翁之意不在酒，因為圖中一位身穿小可愛、神似女星郭雪芙的辣妹，完全吸走大家的目光，讓鄉民直呼「此風不可長！」

照片中的辣妹冒著風險出門採買，推著購物車準備步出賣場，但她也沒有忽略防疫措施，有將口罩戴好戴滿。但相較於她臉上戴緊緊的口罩，身上的小可愛顯然遮不住她火辣的身材。

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只見她身穿一件平口挖洞小可愛，搭配薄外套與黑色短裙，豐滿的事業線與白皙美腿，加上俏麗短髮，牢牢抓住了網友們的眼球「浪費我20分鐘，此風不可長」「有什麼好看的，浪費我10分鐘…」「正翻」「郭雪芙」。

原來這位辣妹是名網美「Mandy」，是精品櫃姐，也有在經營網路商店，因為姣好身材及神似混血兒的五官而小有名氣。賣場的照片是前幾天去家樂福所拍下，她當晚在社群寫下「10分鐘採買完畢、2分鐘拍攝、5分鐘車程到家。這期間真的不要囤貨，買夠用夠吃的即可。大家將心比心，一起度過這最艱困的危機時刻！」而那間賣場也被眼尖的網友發現，是位於新北市的新店家樂福，直呼好想見本尊一面。



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