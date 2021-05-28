明起「梅雨強降雨」攻擊全台　2波滯留鋒接力！連7天有雨

▲全台僅有新竹市未發佈高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(28)日「滯留鋒」在北部海面，台灣晴朗炎熱，全台除了新竹市以外，全部發佈高溫警示燈號，其中南投縣、臺南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、屏東縣為橙色燈號，溫度上看38度。明起「梅雨鋒」南下，凌晨開始全台劇烈變天有雨，「目前缺水狀況可望獲得改善」。下週五還有另一波滯留鋒，不過但由於有熱帶擾動活動跡象，仍有變數。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(28)日「滯留鋒」在北部海面，台灣晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣趨不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地受影響。各地區氣溫：北部25至37度，中部25至39度，南部24至39度，東部23至37度。

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最新模式模擬顯示，明(29日)凌晨「梅雨鋒」在北部近海逐漸南下，下週(30)日至週三(2日)「梅雨鋒」在台灣徘徊；明凌晨起台灣處在極不穩定的大氣中，有激發「中、小尺度」天氣系統的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹⋯)，且有累積大量降雨的機率；應隨時注意天氣變化及氣象局的特報。目前缺水狀況，可望獲得改善，但完全紓旱？光靠這5天可能還不夠。

▲最新(27日20時)歐洲模式模擬地面氣壓及前12小時累積降水圖顯示，下週二(1日)20時「滯留鋒」仍在台灣，雨帶籠罩各地(左圖)。6日20時「滯留鋒」及明顯雨帶仍籠罩台灣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新歐洲模式模擬第7至10天(3至6日)，「滯留鋒」仍呈現南北徘徊的特徵。下週四(3日)「滯留鋒」北移至北部海面，天氣出現空檔；下週五(4日)再逐漸南下、重返台灣，下週六、日(5、6日)仍在台灣徘徊，皆伴隨明顯雨帶。

不過，終究這已是模式末期的模擬，理論上有較大的「不確定性」；另一變數則是菲律賓東方海面，似乎有「熱帶擾動」活動的跡象，各國模式對於其發展與動向皆不相同，間接也擴大「梅雨滯留鋒」末期模擬的分歧。故目前對期末尚不宜遽下結論，應持續觀察更新的資料。