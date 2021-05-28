泰王妹突頒皇令「繞過政府」買疫苗　衛生部長傻眼：完全不知情

▲泰國施打疫苗的進度緩慢，泰王胞妹決定「繞過政府」進口疫苗。（圖／路透）

中央社訊

因泰國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，疫苗接種進度遲緩又毫無章法民怨益增，泰王胞妹已核准繞過政府有關單位，由她創辦並贊助的學術機構進口抗疫疫苗。

泰國朱拉蓬皇家學院（Chulabhorn Royal Academy ）秘書長在臉書發文表示，「替代疫苗」將支援政府抗疫，直到疫苗的供應能滿足全國抗疫所需為止。

向來堅持所有疫苗進口由中央統籌的泰國政府，將從下個月展開大規模接種行動，主要是使用AZ疫苗，由泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在當地經營的公司生產。

由於當前泰國遭逢最嚴峻的疫情肆虐，當地民眾對於疫苗接種計畫的不安日益加劇，泰國王室公報（Royal Gazette）頒布泰王胞妹的這項敕令，使得軍方支持的泰國政府當中若干官員感到意外。

這道敕令是在25日晚間頒布，並且增加朱拉蓬皇家學院因應疫情的權限，並由朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）簽署。這位當今泰王的胞妹是朱拉蓬皇家學院的主席，也是泰王瓦吉拉隆功的么妹。

朱拉蓬皇家學院秘書長馬哈南達（Nithi Mahanonda）在臉書發文說：「朱拉蓬皇家學院將採購『替代疫苗』，直到在泰國境內生產的疫苗達到具備足以抗疫的效力為止。」並說替代疫苗引進將遵照現行進口與認證的規範。

▲泰國施打疫苗的進度緩慢，泰王胞妹決定「繞過政府」進口疫苗。（圖／路透）

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，皇令公布前他完全不知情，「我昨晚才看到這道經頒布的皇令，不過若是此舉對國家好，我們將做好萬全準備」。

附設醫院與研究機構的朱拉蓬皇家學院將在明天舉行記者會，介紹將要引進中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，預計泰國將在本週核准中國疫苗的緊急使用。

泰國政府將在下月展開一項大規模的疫苗施打行動，屆時將備妥600萬劑的AZ與300萬劑的北京科興（Sinovac）疫苗，並計劃在年底前，使全國6600萬人口中的7成完成疫苗接種。

其他民營醫療院所則計劃透過國營企業，採購1000 萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。

根據泰國衛生當局26日通報，新增47例死亡病例，並且是連續兩天新增死亡創新高，累計死亡病例達920例，累計確診病例達14萬1217例。

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