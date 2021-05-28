俄羅斯拒批准「新航線」！不准避開白俄領空　逼法、奧2航班取消

▲俄國拒絕新航線，迫使歐洲2航班取消。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

白俄羅斯日前謊稱一架客機有炸彈，藉此逼迫客機降落以拘捕異議記者，「劫機」事件引發歐盟制裁，除了讓飛機盡量避開白俄領空外，也禁止白俄飛機進入領空。對此，俄羅斯政府力挺白俄，拒絕批准避開白俄領空的新航線，導致有2國家的航空公司只能取消航班。

綜合外媒報導，白俄羅斯政府23日以「收到炸彈威脅」為由，派出戰機要求一架民航飛機迫降在明斯克，接著逮捕機上一名26歲異議記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。消息傳出後引發歐洲多國憤怒，歐盟目前已決議制裁白俄，包含切斷空中聯繫，未來更可能進一步採取經濟制裁。

▲白俄羅斯迫使客機降落首都明斯克，藉此逮捕機上異議人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。（圖／路透）

不過在「劫機」事件發生後，俄羅斯政府表態力挺白俄，除了批判歐盟多國的反應之外，甚至不批准避開白俄領空的新航線。法國航空和奧地利航空日前就計畫改變航線，但新航線沒有獲得俄國航管單位同意，導致法航26日、奧航27日飛往莫斯科的航班取消。

不過荷蘭皇家航空、英國航空等部分歐洲航空公司卻獲准使用新航線，引發法國及奧地利等被拒絕的國家表達不滿。對此，克里姆林宮沒有做出任何評論，僅說問題是航管單位負責溝通處理。