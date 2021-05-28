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士林夜市8點街道黑一片！人潮清空剩店員　老闆哀嘆現況：慘慘慘

▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲士林夜市經營情況超慘，晚上8點幾乎就沒人潮了。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙蔡州、謝盛帆／台北報導

台灣本土疫情升溫，全國三級警戒延長，衝擊許多餐廳、夜市等商家生意，《ETtoday新聞雲》27日晚間8時許前往士林夜市，原本應該是夜市最熱鬧、人潮最多的時間，現場卻幾乎漆黑一片，連開店營業的店家都相當稀少。士林彩券行老闆黃有忠就感嘆，這一陣子的人潮，只能用三個慘字形容。

《ETtoday新聞雲》直擊士林夜市營業情況，原本晚上8時許應該是士林夜市最熱鬧的時段，沒想到不論是夜市的中心地區還是外面街道，現在幾乎都看不到客人，開門營業的店家也只有個位數，多數店家連招牌的燈都沒有開，現場漆黑一片，畫面相當震撼。

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▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容。（圖／記者謝盛帆攝）

士林飛來發彩券行老闆黃有忠感嘆，最近這一陣子到士林夜市逛街的人潮非常少，只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意萎縮到只剩1／3，本來經營的腳底按摩在5月15日就已經先暫停營業，希望6月14日可以恢復營業，「不然就撐不下去了」。

▼士林夜市經營情況超慘，晚上8點幾乎就沒人潮了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼受疫情影響，士林飛來發彩券行黃有忠表示，這陣子來夜市人潮只能用三個字「慘慘慘」來形容，彩券生意只剩1/3，本來經營的腳底按摩在5/15日就已經先暫停營業，希望6/14日可以開始營業，不然就撐不下去了。（圖／記者謝盛帆攝）

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