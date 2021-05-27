日本單日平均4500人確診！　緊急事態宣言恐延長至6月20日

▲日本可能會宣布延長緊急事態宣言至6月20日。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本4月底三度發布緊急事態宣言，至今1個月以來範圍已擴大到全國10都道府縣，有鑑於目前疫情遲未減緩，首相菅義偉27日已和各級官員進行協商，預計28日和專家召開諮詢會議，屆時可能會宣布延長緊急事態宣言至6月20日。

根據NHK報導，菅義偉27日已和相關部門官員進行協商，預計28日和專家召開諮詢會議，可能會宣布延長緊急事態宣言至6月20日。據了解，日本政府內部評估，各地的疫情狀況難以在5月底達到解除緊急事態宣言的水準，看來無法避免延長實施緊急事態。

根據統計，日本全國過去7天單日平均新增4500例確診，且1.26億人口中，只有2％的人接種了新冠疫苗。

原本第三度發布的緊急事態宣實施期僅在4月25日至5月11日，對象為東京都、大阪府等4都府縣；結果疫情遲未減緩，因此延長至5月31日，且實施範圍擴大到愛知縣、福岡縣、北海道、岡山縣與廣島縣；沖繩線則於5月23日加入，實施期間至6月20日止。

東京都和大阪府知事已經要求政府延長實施時間，大阪府知事吉村洋文表示，目前該地的醫療資源已相當緊繃，只要疫情再擴大，大阪府就會陷入極為嚴峻的情況。

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