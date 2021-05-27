印度萬人染毛黴菌症　濫用類固醇害他們「摘眼保命」

▲印度除面臨新冠疫情，多達1萬171人感染毛黴菌症。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

印度遭到第二波新冠疫情蹂躪，死亡人數屢創新高，更有多達1萬171人感染毛黴菌症（Mucormycosis），必須摘除眼球保命。醫師懷疑，這可能與患者接受類固醇治療有極大關係。

毛黴菌症影響患者鼻竇、大腦及肺部，最典型症狀是鼻塞、流鼻血、眼睛腫脹疼痛等，鼻子周圍可能出現黑色皮膚斑塊，最終失明，但通常患者發現有狀況前來就診時，早已失去視力，醫師必須透過手術摘除眼球，防止感染擴大。

綜合印媒報導，化學與和肥料部長古達（DV Sadananda Gowda）在當地時間26日公布，印度全國總計毛黴菌症患者目為1萬1717例，其中古吉拉特邦（Gujarat）有2859例，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）2770例，安得拉邦（Andhra Pradesh）768例，中央邦（Madhya Pradesh）752例、加納邦（Telangana）744例，以上五個邦佔據全部毛黴菌患者約65%以上。

報導指出，印度政府已經向各邦發放2萬9250罐的兩性黴素B（Amphotericin-B）用於治療病患與防止毛黴菌繼續擴散。