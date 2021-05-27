堅持辦奧運將讓全球人口群聚！醫師警告：恐衍生「東奧變種病毒」

▲日本疫情嚴重，但政府仍堅持舉辦東京奧運，引起國內民眾反彈，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

原定於2020年要開幕的日本東京奧運，因為新冠疫情延燒延期1年舉行。然而，就在東奧倒數不到2個月之際，日本各界卻傳出「要求停辦」的聲浪，讓人難以預測東奧這次是否還能順利進行。日本全國醫師工會代表植山直人警告，如果政府堅持舉辦東京奧運，可能會衍生出可怕的「東奧變種病毒」。

據路透社報導，日本政府、奧運會主辦方和國際奧委會（IOC）都承諾，他們已祭出嚴格的防疫措施，並將在「安全穩妥」的情況下，讓奧運如期進行。為此，日本政府已下令禁止國外觀眾前往展館觀賞奧運，他們也將在6月決定，是否允許國內觀眾入場。

儘管如此，不少國人仍擔心，短時間有大量官員與運動員從各國湧入日本，而日本的疫苗接種率又只有5%左右，加上日本現在正面臨第4波疫情、已有10個都道府縣已進入緊急事態宣言，繼續舉辦奧運可能會讓日本疫情再度蔓延，因此國內「停辦東奧」的聲浪越來越大。

植山直人表示，即將在8週後開幕的東奧，將聚集全球來自200多個國家的民眾，讓存在於世界各地的變種病毒都齊聚在東京，「我們不能否認，這些病毒有可能在奧運後，衍生出新的變種病毒株。如果這種情況真的出現，那這種新的變種病毒株很有可能會被命名為『東奧變種病毒』，這將是個巨大的悲劇，並在接下來的100年，都成為人們批評的對象」。

然而，一直在協助日本推動疫苗接種活動的倫敦國王學院人口健康研究所所長涉谷健司，卻持相反意見，他認為，「當病毒長時間停留在免疫缺陷或部分免疫的人體時，病毒就會產生突變，因此在我看來，日本目前的形勢比東京奧運會期間還要危險。」

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