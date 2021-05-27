泰國曼谷「7-11就可以打疫苗」　6月7日上路！市政府宣布了

▲泰國政府擴大疫苗施打計畫，7-11宣布今日起開始接受預約接種。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

泰國曼谷市政府今（27）日宣布，年紀介於18至59歲、沒有罹患7大類慢性疾病的市民，即日起可前往便利商店，預約接種新冠肺炎疫苗，預計6月7日開始施打。泰國7-11也宣布，全曼谷3314間分店中午開始接受預約，民眾只要帶上身分證和手機，即可預約在醫療機構以外的地方，快速安全接種疫苗。

綜合泰國《國民報》、《世界日報》、《芭達雅郵報》報導，曼谷大都會政府（BMA）和私部門聯手推廣疫苗施打，參與的企業包括7-11、全家以及連鎖賣場mini Big C等等。發言人關孟（Pongsakorn Kwanmuang）表示，市府現在要求「透過便利商店、購物中心和醫院」協助儲存和推動疫苗施打，並將於25日公布接種指導方針。

泰國政府預期在今年底讓全國7成人口、約5000萬人完成接種，公共衛生部也正在分配疫苗，將資源分配給國內疫情熱區。首都曼谷方面，預計2個月內讓7成市民、約500萬人完成施打，各商場與便利商店成為臨時接種站點。

曼谷至今累計注射近52萬劑疫苗，另外250萬劑預計6月送達，提供符合條件的居民施打。由於曼谷近日疫情惡化，相關單位已將目前所有疫苗保留給醫護、前線工作者等高風險族群。

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