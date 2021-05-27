信仰伊斯蘭教產油國缺電　伊朗首總統下令：禁挖比特幣到9月

▲過度開挖比特幣，是伊朗能源短缺的主因之一。（示意圖／pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）週三宣布，禁止開採比特幣至9月22日。由於過度密集挖礦，導致伊朗多個城市近月以來，常常發生停電的狀況。官員指出，伊朗有高達85%的挖礦者，都是非法挖礦，卻享用極低的電費，所以政府必須做出制裁。

綜合外媒報導，伊朗首都德黑蘭和其他幾個大城市，在過去的幾個月中，時常面臨多次停電的窘境，官員們將停電原因，歸咎於天然氣短缺和長期乾旱，導致水力發電困難，而過度開採比特幣，也是停電主因。

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）週三宣布，禁止開採比特幣至9月22日。（圖／路透）

對此，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）週三宣布，禁止開採比特幣至9月22日。有官員指出，伊朗有85％的開採行為是非法的，警方在1月時，沒收近5萬台非法使用的挖礦機。伊朗國營電力公司表示，官方所有的採礦中心，共消耗了209兆瓦的電力，非法礦工則以每小時95兆瓦的低價，享受國家補貼的費率。

數據顯示，今年1月至4月期間，全球約有4.5％的比特幣開採活動在伊朗進行，該國的比特幣開採量，不僅躋身世界前十，還能藉此賺進約10億美元（約新台幣約280億元），但挖礦過度，反而讓伊朗出現能源短缺。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）5月中就表示，挖礦過於消耗能源，將停止使用比特幣支付的功能，導致比特幣價格重挫逾13%。