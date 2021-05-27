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美媒：WHO延後批准科興疫苗緊急授權　要求給出更多數據

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲中國科興疫苗。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）本月批准中國國營企業國藥集團的新冠疫苗緊急使用，如今正在權衡是否批准第2款中國疫苗科興疫苗緊急使用。但美媒《華爾街日報》消息指出，WHO現正要求科興生物補交更多疫苗數據，相關批准決定料將推遲至6月。

消息人士透露，WHO近期要求科興生物提供更多疫苗安全性及生產流程數據相關細節，以評估是否符合WHO標準。多名世衛組織知情者坦言，科興相較於阿斯特捷利康（AstraZeneca PLC）、嬌生（Johnson & Johnson）及輝瑞（Pfizer Inc.）等西方社會的藥廠，並沒有與世衛合作的豐富經驗，這也使得疫苗授權的決定被延後。

現已知上述西方社會藥廠所生產的疫苗均已被COVAX批准使用。WHO高級官員預料，批准科興疫苗的決定將延至6月才能做出。

在此一消息傳出之際，世衛組織正面臨著國際壓力，要求其幫助向貧困國家分發更多的疫苗。

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