快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」　新北177例最多

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，過去16天累積4822人確診、人確診、34人死亡。中央流行疫情指揮中心今（27）分別為401例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案266例，總計671例。確診個案中新增13例死亡。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為臺北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、臺東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

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▲指揮中心公布今新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為臺北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及臺南市各1例。

指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例。相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布本土確診校正情形。（圖／指揮中心提供）