變種病毒再害「1防疫模範生」淪陷！　澳洲維州宣布緊急封鎖1週

▲澳洲疫情有重燃趨勢,政府緊急宣布將疫情熱區維州封鎖7天,並擴大疫苗接種計劃。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲過去一直都是全球的防疫模範生之一,不過該國的維多利亞州(Victoria)最近卻頻傳疫情,在27日新增12宗新冠本土病例,讓當地近日的累計確診病例達到26宗,有確診個案的地區也增至150個。當局宣布,維州自27日午夜開始,進入7日的封鎖狀態,並擴大疫苗接種計劃,讓40至49歲的維州居民可以提前接種。

綜合路透社等外媒報導,維州將自27日晚間11點59分至6月3日,進入長達1週的封城狀態,民眾除了從事必要工作、就醫、採購民生用品、運動或者接種疫苗外,不可外出。維州代理州長馬里諾(James Merlino)解釋,「我們正在應對的是一種傳染性極強的病毒,它的傳染速度比我們過去看到的案例都快。」

Reported yesterday: 12 new local cases and no new cases acquired overseas.

- 12,677 vaccine doses were administered

- 40,411 test results were received



More later: https://t.co/lIUrl0ZEco #COVID19Vic #COVID19VicData pic.twitter.com/e9rfizWbGp