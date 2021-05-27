亞洲防疫太好害今年疫情連環爆！　外媒揭關鍵問題是「疫苗」

▲《金融時報》認為，亞洲疫情重燃的原因與疫苗接種率太低逃不了關係。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

亞洲多個國家在去年良好地控制住新冠疫情後，最近又因全民接種比例不高，而再度出現疫情重燃的現象。《金融時報》最近盤點亞洲國家的疫苗接種情形與疫情現況後指出，各國在推廣疫苗接種的過程中，都遇到了不同的狀況，不過對於大部分國家而言，最重要的問題還是缺乏疫苗。

《金融時報》在「令人費解的亞洲疫苗困境」報導中指出，亞洲新冠疫情捲土重來的主要原因都與疫苗接種普及率有關。《金融時報》分析，由於亞洲大部分國家無法在國內研製或生產疫苗，導致他們必須向歐美藥廠購買，也讓他們在等待疫苗的隊伍中，排在了非常靠後的位子。

Seriously fudged data!

You completely left out China which has similar population range as India. And you left out vaccination % per 100 people. All this important to reach herd immunity. pic.twitter.com/cYuNS83jJ8 — mango (@mangokader) May 25, 2021

數據顯示，在較為發達的國家中，日韓和澳洲在接種的速度上都是非常落後的，在100個國民中，日本只打出了6.3劑疫苗，遠遠不及打出了90劑的英國，而發展中國家的接種速度更緩慢，泰國、越南和菲律賓才剛剛開始其接種計劃。印度與中國是亞洲中少數自己研發了疫苗的國家，不過他們的接種速度也十分緩慢，印度每100人只注射了14針，而中國也只打出了36針。

科學家與行業分析師對亞洲目前的困境進行分析後表示，亞洲之所以陷入疫苗困境的原因有3。由於亞洲地區在疫情的控制上較為成功，各國對於疫苗的政治壓力較小，加上患者數量不足導致難以進行臨床試驗，亞洲也沒有能在全球性進行試驗的大型藥廠，因此亞洲國家在疫苗研發上相對落後。

▲印度政府相信新冠病毒將在1月份消失，因此企業不願意對疫苗進行過多投資，導致印度慘淪地獄。（圖／路透）

儘管日韓和印度的藥廠都有能力與歐美藥廠合作，甚至有的還能成為歐美藥廠的代工廠，但政府對於疫苗的態度並不如歐美國家般急切、企業也不願意投入更多金錢來提高疫苗產量，甚至還有的藥廠只滿足於成為大廠的代工廠，才導致亞洲疫苗停滯不前。

《金融時報》認為，在眾多的亞洲國家中，中國是唯一的例外。它積極研發並大量生產疫苗的舉動，證明了亞洲國家也擁有歐美的疫苗研發能力。儘管中國的疫苗接種計劃速度不如人，但該國仍積極產製疫苗與推動疫苗外交，顯現了其政府想成為全球製藥業龍頭之一的野心。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

衣櫥、鞋櫃必備！「克潮靈」超值組 讓霉味退散