疫情期間下讓兒子訓練持續　英國老爸打造居家攀岩屋

▲戴倫正在接受，父親發起的「地面是熔岩」挑戰。（圖／擷取自mheason ig）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國的48歲男子海森（Matt Heason）和47歲的妻子索菲（Sophie），為了2個兒子在居家隔離時，還能正常訓練，就把各種攀岩設施裝在家中各處，讓自家成為一個攀岩場，即使在疫情期間，也不會終止練習。

根據《鏡報》報導，這戶人家住在比郡格林德福德（Grindleford），海森從屋內的餐桌、樓梯、浴室及臥房，到屋外的花園，沿路安裝掛勾、吊繩、欄杆與安全繩，打造一間由內而外的攀岩屋，讓兒子們能在家自由活動。

▲海森在家中安裝攀岩設備，讓兒子們可以在家訓練。（圖／擷取自mheason ig）

海森在受訪時表示，早在2017年，他就曾在父母家安裝道具嘗試攀爬，直到疫情爆發，開始居家隔離後，才在自家安裝攀岩設備，從2月迄今，已經改造了3次，他還會向小兒子戴倫（Dylan）發起「地面是熔岩」（floor is lava）挑戰，禁止戴倫用走的，要用攀岩的方式，從廚房的桌子，爬上回閣樓的房間。

海森表示，兒子們都有接受攀岩的訓練，但在疫情期間，不能去攀岩場練習，於是就想到這個方法，讓兒子們在家中持續鍛鍊，等到疫情過後，也會安排兒子們參加青少年攀岩活動。