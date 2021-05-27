百例用呼吸器重症「台大收1／4」　院長吳明賢再喊話輕重分流





▲台大院長吳明賢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院院長吳明賢昨日發文「Hospitals Need Help」呼救，今（27）日受訪再透露，台大醫院鄰近疫情熱區萬華，救護車一直送，過去2週已經收治超過130名確診個案，其中有26人嚴重需使用呼吸器，人數佔全國使用呼吸器患者的1/4。吳明賢強調，發文是提醒指揮中心重視這一波疫情「輕重分流問題」。

吳明賢昨日在個人臉書發文呼救，文中指出「看到友院第一線加護病房醫護發出吶喊，本院也不遑多讓，即使已經跟消防局說本院已經超量無法再收，急診處仍是有救護車送來新冠肺炎插管須住ICU的患者，我們甚至把小兒ICU改收成人，但是仍不敷使用！」

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吳明賢今日受訪表示，台大醫院狀況還好，但是已經達到臨界點，收治患者眾多，病房也不是隨清隨有，加護病房改裝需要時間，即便清出硬體，也需要人員訓練，台大很努力了。

吳明賢甚至提到，日前發生工務室人員群聚，除醫院降載，還有不少人遭到隔離，像是清潔人員也被匡「連院長室廁所都要自己掃」。

不僅台大，吳明賢說，北市聯醫、收治新北最多個案亞東醫院，都是加護病房收滿，病人還是一直湧過來。他強調，發文是提醒指揮中心一定要重視輕重分流，資源分配，只要北市、全國醫療單位合作，量能一定足夠。