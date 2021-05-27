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東京鐵塔台灣祭疫情下慘淡　日瘋傳「鳳梨歌」挺台度難關

▲▼東京鐵塔台灣祭（圖／翻攝自台灣祭官網）

▲東京鐵塔台灣祭（圖／翻攝自東京台灣祭官網）

文／中央社駐東京特派員楊明珠

「東京鐵塔台灣祭」向來是日本宣傳台灣美食文化的盛事，今年活動因疫情升溫提前結束，讓想念台灣的日本民眾難免失望；即使如此，日本各地的民眾仍以各種實際行動支持台灣，替台灣加油，期待疫情過後造訪台灣。

東京鐵塔台灣祭原訂今年1月3日至11日舉辦，但因東京都及3鄰縣的新冠疫情升溫，日本政府1月8日對這些地區發布「緊急事態宣言」，台灣祭活動只好提前於8日結束。

活動負責人片岡產業社長片岡健一說，活動提早結束雖然虧錢，「但3日開幕當晚，東京鐵塔首度施以中華民國國旗青天白日滿地紅意象的光雕，那就值得了」。

這樣特殊打燈，費用驚人，但片岡不願放棄。東京鐵塔台灣祭活動又於4月16日開始舉辦，這次因2月底以來台灣鳳梨遭中國宣布禁止進口，為了推廣台灣鳳梨，片岡思考促銷方式，包括顧客買活動門票就送鳳梨、推出鳳梨美食等，他還自掏腰包，花了300萬日圓（約新台幣78萬元）打造一個大型鳳梨裝飾擺在東京鐵塔下。

這次台灣祭原訂舉辦到5月16日，預計一個月可吸引15萬人次進場，並在活動期間銷售8萬個台灣金鑽鳳梨。但日本政府4月23日決定對東京都、大阪府、京都府、兵庫縣從4月25日起發布緊急事態宣言至5月11日止，台灣祭只好4月26日起停辦。

台灣祭主辦單位原以為5月11日緊急事態宣言可結束，於是決定5月22日重啟，活動舉辦到7月11日。但日本政府眼見東京、大阪、兵庫、京都等地疫情嚴峻，5月7日決定緊急事態宣言延長實施至5月31日。

重啟的台灣祭活動，不希望被外界指責為造成疫情的破口，因此幾乎是在沒有宣傳的情況下舉辦，會場不再出現人聲鼎沸的盛況。

不過，有一些日本的台灣鐵粉因一年多來無法訪台，罹患所謂「台灣loss」症（形容無法前往台灣的日本人感受到的失落感）的日本民眾還是前來捧場。

此外，東京鐵塔底下還擺設一個捐款箱，是為了協助台鐵太魯閣號事故災民的募款活動。有日本鐵道迷說，他曾赴台搭過太魯閣號豐富旅程，所以捐款。

台灣旅行社KKday日本分社副社長林恭慶表示，因緊急事態宣言發布，4月26日東京鐵塔台灣祭暫停舉辦，好幾萬個台灣鳳梨頓時不知該如何處理，但後來透過公司官網銷售竟被秒殺。

林恭慶說，這次台灣祭重啟，以台灣水果為主題，香蕉、芒果、荔枝、火龍果等將陸續進貨，除了在台灣祭會場，也可透過網路平台購買。

他說，根據貿易數據顯示，今年台灣的鳳梨預估銷日約1萬4800噸，比去年大幅成長。光是今年1至4月，台灣鳳梨銷日高達7311噸，讓他感到很開心。

此外，今年2月底以來，日本出現台灣鳳梨熱潮。很多日本民眾不願看到台灣被中國打壓，力挺台灣鳳梨，有人組團隊製作「鳳梨歌」宣傳，也有旅日的台灣僑領大量進口鳳梨當贈禮。

日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司、執政黨自由民主黨青年局、前首相安倍晉三等人都情義相挺，大力宣傳台灣鳳梨。

令人感動的是10年前發生311大地震及海嘯重災區的民眾也力挺台灣鳳梨。宮城縣氣仙沼市百年酒鋪「菅豐酒店」4月發出宣傳單，也在網路上寫著「第10年的報恩」，表示10年前台灣人馳援311災民，現在日本民眾報恩的時候到了。

當年311大地震及海嘯侵襲「菅豐酒店」，老闆菅原豐和與他年邁的雙親罹難，老闆娘菅原文子倖存，後來與兒子另覓地方重振家業，新店鋪於2016年開業，地點就在遭海嘯滅頂的丈夫屍骨尋獲處，她心想，冥冥之中丈夫已做了安排。

寫得一手好書法的她在酒瓶的酒標上寫著「不能認輸！氣仙沼」，除了自我惕勵，也鼓勵了很多人。她說：「台灣人的恩情，我永生難忘。」

另外，宮城縣東松島市松島基地附近有一家餐飲店Machindo也號召民眾多多消費台灣鳳梨，以報答台灣311馳援之恩。

松島基地是日本航空自衛隊的基地，最有名的是「藍色衝擊波」飛行表演隊。前年12月從台灣來到松島，任職於飯店的李美蓉說，前陣子仙台市大型超市賣台灣鳳梨，幾乎都是秒殺，很難買到。她充分感受到311災區民眾想報答台灣恩情的心意。

李美蓉看到4月17日整座東京鐵塔施以「台灣鳳梨」意象光雕，下定決心一定要一遊東京鐵塔，體驗「返鄉」感，無奈她5月11日到東京時，台灣祭停辦中。現在得知台灣祭重啟，遊子思鄉的她說，一定要找機會到場大啖台灣美食。

即使東京鐵塔台灣祭因疫情升溫而黯淡失色，但珍惜與台灣患難友誼的日本民眾也共體時艱，默默以各種方式支持台灣。就像記者詢問片岡「台灣祭現場有點冷清，真的不需要大大宣傳一番嗎？」片岡答說：「沒關係，暫時這樣一起共度難關吧。」

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