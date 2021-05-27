美聯社：台灣「檢測塞車」是最大阻礙！　政府完全沒做好準備

▲新店耕莘醫院社區篩檢站。（圖／記者宋良義攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣本土疫情爆發，而近來大量「校正回歸」的確診數量，也明顯感受出台灣檢測量能不足的情況。《美聯社》就指出，台灣在這波疫情中最大的就是檢測方式跟數量，且隨著確診數量越來越多，就能發現中央政府不僅沒有做好遏止病毒的準備，甚至缺乏對快篩設備的投資，導致無法消化大規模檢測。

根據《美聯社》報導，台灣在過去一年多因為防疫而受到國際讚揚，但自從5月初本土疫情爆發以來，就發現中央政府不僅沒有做好遏止病毒的準備，甚至缺乏對快篩設備的投資，導致無法消化大規模檢測，導致地方政府在疫情爆發時才跟快篩廠商聯繫，盡速設立快篩站。

▲地方政府設置快篩站進行檢測。（圖／記者屠惠剛攝）



台灣大學醫學院教授黃韻如（Ruby Huang）表示，抗原快篩（Rapid tests）是病毒早期擴散的關鍵工具，但台灣一直依賴必須到實驗室處理的核酸檢測（PCR），這樣的作法可能會導致檢測塞車，無法在第一時間掌握疫情的真實程度，「必須盡快識別確診病例來遏止傳播，基本上就是和時間賽跑。」

《美聯社》點出台灣防疫最大的阻礙就是檢測，在整個疫情期間政府的政策都是使用PCR，且不鼓勵進行抗原快篩，原因是雖然更快速便宜，但準確性並不這麼高。新北市負責進行PCR分析的實驗室成員蔡先生（Tim Tsai）透露，他們一天能處理120個樣本，但上星期一天內就收到400個，「檢測技術人員要到半夜才能下班。」

▲指揮中心日前指出，目前141家合約實驗室每天可以處理3萬個PCR檢測。（圖／彰化縣政府提供）



指揮中心日前指出，目前141家合約實驗室每天可以處理3萬個PCR檢測，但卻未公布每日須處理的實際數量。指揮官陳時中也強調，大規模檢測沒有好處，公共資金和醫療資源應該優先用在對的地方；副總統陳建仁也說，「這樣更有效率也更準確。」

台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒（K. Arnold Chan）認為，當確診數量較少時，這個策略是合適的，但隨著感染鍊擴散，這可能需要改變，「應該採取雙管齊下的方式，進行隔離的同時也應該擴大篩檢，不管出於什麼原因，政府完全沒有準備好。」

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