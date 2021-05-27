5／21~5／26校正回歸「縣市分佈」出爐　5／21共400例最多！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布401例本土個案和266例校正回歸，總共667例。根據縣市分佈情形，個案最多仍落在5/21，新北市有219例，台北市173例。

根據5/21~5/26縣市分佈情形，5/21的400例最多，其次為5/25的331例，5/23有256例，5/24有261例，5/22個案數最少，有170例。

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校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及臺中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。

今日新增401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月26日至5月26日；個案分布以新北市177例最多，其次為臺北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，臺中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、臺東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關152例、茶藝館相關25例、某社團相關6例，其他已知感染源222例、關聯不明145例、疫調中117例，相關疫情調查持續進行中。

▲指揮中心公布各縣市校正回歸分布情形。（圖／指揮中心提供）